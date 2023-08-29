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≡ Ввоз праворульных авто хотят запретить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47439
Ввоз праворульных авто хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 29.08.23 - 19:26
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Запрет на ввоз праворульных авто хотят ввести в Казахстане. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Проектом приказа предусматривается введение запрета сроком на 6 месяцев.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1380
Re: Ввоз праворульных авто хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 29.08.23 - 19:26
#1
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Цитата:
Запрет на ввоз праворульных авто хотят ввести в Казахстане.


А зачем запрещать то что уже запрещено?
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
164
Re: Ввоз праворульных авто хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 29.08.23 - 21:15
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А зачем запрещать то что уже запрещено?

горлопаны выходят на площадь перед акиматом и громко вопят, ДАЙТЕ НАМ,... а что дайте, там под настроение
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