Отправлено: - 20:33

111:

А ты о Пентиуме да Герцах, чтоб это перевести..

Цитата:Это не я, мне оно нафиг не надо было переводить такое, ради бабушки с аула, которая даже теоретически ниче покупать у меня не приедет.