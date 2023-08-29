abaika95: интересоваться законодательством) в сша в одном штате одни законы в другом другие вот люди там и грамотные в юридическом плане чтобы не попасть в просак
Не, с законом о русском языке не так все было. Большинство русскоязычных до последнего верили, что русский - язык межнационального общения, а многие до сих пор так и думают, и только недавно Куат стал всем розовые очки снимать. В этот просак попадали некоторые ваши государственные деятели и депутаты, которые тоже были не в курсе. Это больше на аферу века похоже, раз столько миллионов человек удалось обмануть.
maxsaf: Костанайская область - русскоязычная, по крайней мере была такой при мне
Может город Костанай? 1979 год посёлок Тунгуш, 42 км от города отделение колхоза им. Карла Маркса меня отправили изучать казахский язык из города. Не поверите на весь посёлок один русский и тот разговаривал на казахском.В то же время п. Чистый Чандак, половина посёлка немцы, половина казахи. не скажу , чтобы казахи разговаривали на немецком, но немцы разговаривали по казахски. В городе да, в классе нас казахов было 2 человека, в 19 школе, в 5 этажном доме в КЖБИ, Маяковского 120 мы были единственной казахской семьёй. Так что Ваши воспоминания, так себе, вспоминаете, то, что выгодно Вам.
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