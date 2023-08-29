Отправлено: - 20:09

abaika95:

интересоваться законодательством) в сша в одном штате одни законы в другом другие вот люди там и грамотные в юридическом плане чтобы не попасть в просак

Цитата:Не, с законом о русском языке не так все было. Большинство русскоязычных до последнего верили, что русский - язык межнационального общения, а многие до сих пор так и думают, и только недавно Куат стал всем розовые очки снимать. В этот просак попадали некоторые ваши государственные деятели и депутаты, которые тоже были не в курсе. Это больше на аферу века похоже, раз столько миллионов человек удалось обмануть.