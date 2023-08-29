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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:03
#15361
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Ну и немного о социальном.
Яйках
Яйцо социальное, а нет, СОЦИАЛЬНОЕ..
СОЦИАЛЬНЫЙ ТОВАР..
Й


Тут мы видим цена 43, помножить на 30 , будет 1290.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:04
#15362
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Заносимся в Голднечный и видим НЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯЙЦО

upload photo
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:05
#15363
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Смотрим дальше, о, еще одно НЕ СОЦИАЛЬНОЕ яйцо

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:07
#15364
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Итого НЕ СОЦИАЛЬНЫЕ яйки Тото и курочка Риба стоят дешевле СОЦИАЛЬНЫХ..
Или так и должно быть?

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:09
#15365
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Цитата:
abaika95:
интересоваться законодательством) в сша в одном штате одни законы в другом другие вот люди там и грамотные в юридическом плане чтобы не попасть в просак

Не, с законом о русском языке не так все было. Большинство русскоязычных до последнего верили, что русский - язык межнационального общения, а многие до сих пор так и думают, и только недавно Куат стал всем розовые очки снимать. В этот просак попадали некоторые ваши государственные деятели и депутаты, которые тоже были не в курсе. Это больше на аферу века похоже, раз столько миллионов человек удалось обмануть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:11
#15366
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Цитата:
111:
Ну и немного о социальном. Яйках Яйцо социальное, а нет, СОЦИАЛЬНОЕ.. СОЦИАЛЬНЫЙ ТОВАР.. Й

Тупо "положили" на закон о языках :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:13
#15367
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По два раза пересчитывал, думал там по 20, снова пересчитал

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:15
#15368
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Даже вот с Оренбурга по моему, эти хоть и коричневые яйки, дешевле СОЦИАЛЬНЫХ яек..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:16
#15369
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Цитата:
maxsaf:
Тупо "положили" на закон о языках

Тебе не нравится, что Курочка Ряба на казахский не перевели, остальное перевели?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:18
#15370
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Цитата:
111:
Тебе не нравится, что Курочка Ряба на казахский не перевели, остальное перевели?

Я про жёлтый указатель, про социальный товар
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:20
#15371
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А и правда, название то остается

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:22
#15372
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Ну вот даже Курочка Ряба, хотя могло быть Тауык Рабига..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:23
#15373
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А ты о Пентиуме да Герцах, чтоб это перевести..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:27
#15374
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Цитата:
maxsaf:
Я про жёлтый указатель, про социальный товар

Надо туда сходить, посиотреть, может на обратной стороне
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2579
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:33
#15375
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Цитата:
maxsaf:
Костанайская область - русскоязычная, по крайней мере была такой при мне

Может город Костанай? 1979 год посёлок Тунгуш, 42 км от города отделение колхоза им. Карла Маркса меня отправили изучать казахский язык из города. Не поверите на весь посёлок один русский и тот разговаривал на казахском.В то же время п. Чистый Чандак, половина посёлка немцы, половина казахи. не скажу , чтобы казахи разговаривали на немецком, но немцы разговаривали по казахски. В городе да, в классе нас казахов было 2 человека, в 19 школе, в 5 этажном доме в КЖБИ, Маяковского 120 мы были единственной казахской семьёй. Так что Ваши воспоминания, так себе, вспоминаете, то, что выгодно Вам.
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