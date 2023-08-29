Отправлено: - 13:54

maxsaf:

Да фиг с ними, с городами. Чё с Интел Пентиум делать? Переводить или так оставлять?

maxsaf:

А теперь у вас нехватка врачей, инженеров, специалистов в энергетике, химпроме и тд. Удовлетворены?

maxsaf:

А как исполнять законы, которые втихаря принимаются?

maxsaf:

А незаконные законы исполнять не особо то и хочется

Цитата:бедный макс сидел такой себе починял примус в магазинчке тут заходят злые акиматовцы и как рявкнут! а ну переведи нам интел на казахский! или расстреляем!макс не смог ответить на поставленную задачку и у него отжали магазин и выгнали в гетто под названием канада))Цитата:а что у нас нехватка врачей от того что украинцы в канаду переехали?думал из за роста численности населения в городах переполненности поликлиник, долгого периода обучения врачей не хватает а тут оказывается дело проще)от того что владелец магазинчика макс уехал в канаду у нас нехватка врачей в области)так конечно легко жить))как я и говорил эффект ошибочности принятия решения компенсируется внутренним самоуспокоением)вот я уехал а у вас все развалилось!!!!и я очень бешусь теперь если что то не валиться и не валиться!!!)))вот не знал бы истории так не хихикал бы от аналогийбелоэмигранты устроившись в париже официантами и таксистами с жадностью глотали новости из советской россиии нет их не интересовали подробности жизни им важно было знать что в очередной раз в ссср авария, голод, потери на фронтах, введены очередные санкции итдмногие приговаривали-"вот так ж***ы большевички, без нас вы быстро страну развалите"))))прям точь в точь)Цитата:интересоваться законодательством)в сша в одном штате одни законы в другом другиевот люди там и грамотные в юридическом плане чтобы не попасть в просакЦитата:незаконные законыхмто есть макс решил в одностороннем порядке что один из законов незаконный и не стал его исполнять))а потом бегает везде и орет что его ни за что наказали))))чет ржу)