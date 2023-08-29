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≡ "Я трижды оправдан, Бекпаганбетов - дважды" - Верховный суд вынес новый приговор по делу КТЭК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47437
"Я трижды оправдан, Бекпаганбетов - дважды" - Верховный суд вынес новый приговор по делу КТЭК
Отправлено: 29.08.23 - 17:17
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Бекпаганбетов, Зиннатуллин и Турлугулов успели отсидеть по 8,5 месяца в колониях. Сейчас они полностью оправданы, поэтому имеют право на реабилитацию, а Аскар Бекпаганбетов может восстановиться в должности директора КТЭК.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
339
Re: "Я трижды оправдан, Бекпаганбетов - дважды" -...
Отправлено: 29.08.23 - 17:17
#1
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Ну теперь Аскар обязан посадить Шмыглова.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4574
Re: "Я трижды оправдан, Бекпаганбетов - дважды" -...
Отправлено: 29.08.23 - 17:34
#2
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И кто же истинный "заказчик" этого дела ?? Кому и за что не угодил Аскар ??
И что такое случилось за восемь месяцев, что судьи вынесли оправдательный приговор ( я не верю в правосудие и беспристрастность судей: мы в Казахстане живём- тут что то другое).
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