Re: "Я трижды оправдан, Бекпаганбетов - дважды" -...

Отправлено: - 17:34

И кто же истинный "заказчик" этого дела ?? Кому и за что не угодил Аскар ??

И что такое случилось за восемь месяцев, что судьи вынесли оправдательный приговор ( я не верю в правосудие и беспристрастность судей: мы в Казахстане живём- тут что то другое).