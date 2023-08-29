НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Приди на свиданку!" - Приговор по делу о крупной партии наркотиков вынесли в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47436
"Приди на свиданку!" - Приговор по делу о крупной партии наркотиков вынесли в Костанае
Отправлено: 29.08.23 - 13:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор по делу 28-летнего Александра МЕРГЕМБАЕВА, обвиняемого в приобретении, хранении и распространении психотропных веществ, огласили в СМУС 28 августа. У него обнаружили 119,46 г психотропных веществ, что является особо крупным размером.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
20
Re: "Приди на свиданку!" - Приговор по делу о крупной...
Отправлено: 29.08.23 - 13:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага. Приди поскорее, он тебя научит, как передать ему в колонию наркотики. И эти мамы потом изощряются, чтобы порадеть родному дитачке, а то как же он там без "дури " !
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3202
Re: "Приди на свиданку!" - Приговор по делу о крупной...
Отправлено: 29.08.23 - 13:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6275
Re: "Приди на свиданку!" - Приговор по делу о крупной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Дагестане и Чечне активисты требуют легализовать лёгкие наркотики, на что сам мистер-Дон высказался положительно. Представляю что там будет если такое случится
Профайл Посетить вебсайт
Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
20
Re: "Приди на свиданку!" - Приговор по делу о крупной...
Отправлено: 29.08.23 - 16:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
В Дагестане и Чечне активисты требуют легализовать лёгкие наркотики, на что сам мистер-Дон высказался положительно.

Рамзан Ахматович заверил, что наркомании на территории Чечни будет положен конец. «Мы победили терроризм, в то время, как в мире до сих пор безрезультатно борются с этим злом. Мы сумеем остановить и тех, кто пытается погубить нашу молодежь наркотиками. Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, что наркотики представляют не меньшую угрозу обществу, чем терроризм. Если кто-то думает, что это кампания, он глубоко заблуждается. Меры будут очень жёсткими в отношение тех, кто занимается поставками, реализацией и тех, кто им в этом вольно или невольно покровительствует. И борьба эта будет начата сверху вниз» - сказал Р.Кадыров.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS