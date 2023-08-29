Отправлено: - 16:33

сайлау курманов:

В Дагестане и Чечне активисты требуют легализовать лёгкие наркотики, на что сам мистер-Дон высказался положительно.

Цитата:Рамзан Ахматович заверил, что наркомании на территории Чечни будет положен конец. «Мы победили терроризм, в то время, как в мире до сих пор безрезультатно борются с этим злом. Мы сумеем остановить и тех, кто пытается погубить нашу молодежь наркотиками. Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, что наркотики представляют не меньшую угрозу обществу, чем терроризм. Если кто-то думает, что это кампания, он глубоко заблуждается. Меры будут очень жёсткими в отношение тех, кто занимается поставками, реализацией и тех, кто им в этом вольно или невольно покровительствует. И борьба эта будет начата сверху вниз» - сказал Р.Кадыров.