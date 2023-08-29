Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...

Отправлено: - 16:43

100% согласен в отношении связанных рук у чиновников. Антикоррупционная борьба в нынешнем виде камень на ногах госуправления и экономики в целом. Чиновники боятся выйти за рамки давно устаревших должностных инструкций. При проявлении малейшей инициативы тут же возбуждается Антикор и прокуратура. Даже нынешнему сенатору г-ну Карплюку. когда он был зам .акима области недостаточно было 7 или 8 заключений. нужно было ещё одно от СПК" Тобол", у которого нет аккредитованной лаборатории. Товарища хотели посадить за то, что он использовал более надёжный, но и более дорогой кабель. Все согласно кивают , что коррупция огромная, а не понимают того , что брать взятки, сейчас может только тот , кому дарована индульгенция. А абсолютно бОльшая часть чиновничества лишена возможности нормально, порой и творчески подходить к делу.