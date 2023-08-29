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≡ "Построили и не передали" - Почему реконструированный год назад сквер Марите Бежите нуждается в ремонте?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47436
"Построили и не передали" - Почему реконструированный год назад сквер Марите Бежите нуждается в ремонте?
Отправлено: 29.08.23 - 15:21
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Реконструкцию сквера Марите Бежите проводили в 2022 году к юбилею Рудного. За несколько дней до 66-летия города в редакцию "НГ" прислали видео, закадровый голос комментирует - памятник литовской девушке вновь требует ремонта.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6275
Re: "Построили и не передали" - Почему...
Отправлено: 29.08.23 - 15:21
#1
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Я очень люблю зависать на сайте продаж ОЛХ, так там можно выбрать вполне добротные вещи. Например много мебели, пластиковых окон, стройматериалы, трубы и много всякой мелочи выставили кушмурунцы (видимо сотрудники тюрьмы). Так вот я о чём. Неужели государство не может свое имущество само продавать.
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