Re: "Построили и не передали" - Почему...

Отправлено: - 15:21

Я очень люблю зависать на сайте продаж ОЛХ, так там можно выбрать вполне добротные вещи. Например много мебели, пластиковых окон, стройматериалы, трубы и много всякой мелочи выставили кушмурунцы (видимо сотрудники тюрьмы). Так вот я о чём. Неужели государство не может свое имущество само продавать.