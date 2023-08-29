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Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной инфляции в стране
Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной инфляции в стране
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47436
Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной инфляции в стране
Отправлено: 29.08.23 - 15:05
В Казахстане реальная инфляция за два года превысила 60%. Об этом заявил экономист Олжас Худайбергенов. По его словам, в Казахстане инфляция значительно выше, чем в соседних государствах.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 338
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:05
Неправильно Олжас считает.
Дано: среднестатистически я с женой и сыном получаю 900 тысяч тенге в месяц.
на питание уходит 200 тысяч, коммуналка 30 тысяч, бензин 40 тысяч, последние два выросли на 14%. Осталось разобраться с едой: хлеб, картошка, капуста и морковь с луком выросли на 100% но в расходах на 5%. Бытовая химия пусть даст рост расходов 9% и получается что инфляция составит 14%. Остальные 600 тысяч хочешь в Турцию, айфоны, телевизоры -цены стабильны.
Ну а где мы возьмем 900 тысяч правительство не интересует.
Дано: среднестатистически я с женой и сыном получаю 900 тысяч тенге в месяц.
на питание уходит 200 тысяч, коммуналка 30 тысяч, бензин 40 тысяч, последние два выросли на 14%. Осталось разобраться с едой: хлеб, картошка, капуста и морковь с луком выросли на 100% но в расходах на 5%. Бытовая химия пусть даст рост расходов 9% и получается что инфляция составит 14%. Остальные 600 тысяч хочешь в Турцию, айфоны, телевизоры -цены стабильны.
Ну а где мы возьмем 900 тысяч правительство не интересует.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6275
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:31
Зачем публично демонстрировать свои доходы, потом правительство примет за чистую монету и подумает что каждый так зарабатывает, хотя большинство последний хрен догрызает
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:48
Экономика страны не вытянет, санкционное давление будет нарастать, производства нет, как бы национализация (перевод в госсобственность, не путать чем-то другим) не была проведена, урожай зерноотходов 2023, бюллеры и кейсы, крузаки и лексусы ЗАБРАТЬ!!, образовать колхозы, директоров нынешних выгнать в одних трусах, назначить вместо них акимов районов, вот потеха будет, кто абанкротится не увольнять а гнать в торгай пасти государственный скот а то они и там по несколько лет будут одну бумагу рожать
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:51
Кругом одни кавалеры орденов на любой вкус, с газет не сходят, медалей и грамот у акимов, министров как будто они воевали где-то, а экономика дохлая, инфляция 60%, странно, не правда ли?
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:57
Как соседи нужно, законы нужные приняты, граница по сути на замке, как будет нужно, военком подтянет по списку, а пока гуляйте только не далеко, почему у нас нельзя также? Почему в Дубай уехал истеблишмент? Министров, акимов и прочих не выпускать, крупный бизнес не выпускать, налоги поднять, пусть пашут, авансов напихали им бабла, только вопли одни, мтф в каждом районе чтобы была, плюс фермы, не знаю, цех колбасный плевать, пусть строят
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 16:01
Рабочие места реальные по 2000 человек в каждый район, сидят сопли жуют выгодно/ не выгодно, президент им не такой, правительство плохое, через одного в тюрьму за неуплату налогов, тогда видно будет где выгодно а где не очень
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2576
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 16:43
100% согласен в отношении связанных рук у чиновников. Антикоррупционная борьба в нынешнем виде камень на ногах госуправления и экономики в целом. Чиновники боятся выйти за рамки давно устаревших должностных инструкций. При проявлении малейшей инициативы тут же возбуждается Антикор и прокуратура. Даже нынешнему сенатору г-ну Карплюку. когда он был зам .акима области недостаточно было 7 или 8 заключений. нужно было ещё одно от СПК" Тобол", у которого нет аккредитованной лаборатории. Товарища хотели посадить за то, что он использовал более надёжный, но и более дорогой кабель. Все согласно кивают , что коррупция огромная, а не понимают того , что брать взятки, сейчас может только тот , кому дарована индульгенция. А абсолютно бОльшая часть чиновничества лишена возможности нормально, порой и творчески подходить к делу.
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