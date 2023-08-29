Re: "Приди на свиданку!" - Приговор по делу о крупной...

Отправлено: - 13:38

Ага. Приди поскорее, он тебя научит, как передать ему в колонию наркотики. И эти мамы потом изощряются, чтобы порадеть родному дитачке, а то как же он там без "дури " !