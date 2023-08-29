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≡ Кто оставляет мусор в заповеднике природы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47436
Кто оставляет мусор в заповеднике природы?
Отправлено: 29.08.23 - 13:44
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Понравилась публикация нашего земляка, побывавшего недавно в природоохранном заповеднике Щучье-Боровое (Бурабай). Он, прогуливаясь по природным местам изумительной неповторимой красоты, просто собирает мусор за, как он называет, "недоразвитыми" людьми.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
19
Re: Кто оставляет мусор в заповеднике природы?
Отправлено: 29.08.23 - 13:44
#1
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"Уйдут поколения дегенеративно настроенных граждан и вырастет новое поколение, по-настоящему любящее свою землю ". Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе». Н.А.Некрасов
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