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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2575
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 13:41
#15346
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Цитата:
maxsaf:
А незаконные законы исполнять не особо то и хочется

В Казахстане законы на основе римского права, один из основных постулатов которого мы все знаем. Пусть закон плох, но это Закон. А закон незаконным быть не может, он может противоречить Конституции, тогда он отменяется. Глупостей сделано было много конечно, в процессе становления государства, но такого прямо, чтобы мешало жить, такого я не припомню. И не надо лукавить, говоря , что из за трудностей перевода уехали в Канаду. Знаю очень много русскоязычных людей , здесь в Костанае для которых это совсем не трудности. Да что там говорить белорусские товары приходят из Беларуси уже с казахскими аннотациями на упаковке. Единственное товары из Европы продаются с наклеенными бумажками и то не все. Не говорю уже про Китай. Те по моему для продвижения товара могут хоть на марсианском переводы для своих товаров сделать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13873
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 13:54
#15347
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Цитата:
maxsaf:
Да фиг с ними, с городами. Чё с Интел Пентиум делать? Переводить или так оставлять?

бедный макс сидел такой себе починял примус в магазинчке тут заходят злые акиматовцы и как рявкнут! а ну переведи нам интел на казахский! или расстреляем!
макс не смог ответить на поставленную задачку и у него отжали магазин и выгнали в гетто под названием канада))
Цитата:
maxsaf:
А теперь у вас нехватка врачей, инженеров, специалистов в энергетике, химпроме и тд. Удовлетворены?

а что у нас нехватка врачей от того что украинцы в канаду переехали?
думал из за роста численности населения в городах переполненности поликлиник, долгого периода обучения врачей не хватает а тут оказывается дело проще)
от того что владелец магазинчика макс уехал в канаду у нас нехватка врачей в области)
так конечно легко жить))
как я и говорил эффект ошибочности принятия решения компенсируется внутренним самоуспокоением)
вот я уехал а у вас все развалилось!!!!
и я очень бешусь теперь если что то не валиться и не валиться!!!)))
вот не знал бы истории так не хихикал бы от аналогий

белоэмигранты устроившись в париже официантами и таксистами с жадностью глотали новости из советской россии
и нет их не интересовали подробности жизни им важно было знать что в очередной раз в ссср авария, голод, потери на фронтах, введены очередные санкции итд
многие приговаривали-"вот так ж***ы большевички, без нас вы быстро страну развалите"))))
прям точь в точь)
Цитата:
maxsaf:
А как исполнять законы, которые втихаря принимаются?

интересоваться законодательством)
в сша в одном штате одни законы в другом другие
вот люди там и грамотные в юридическом плане чтобы не попасть в просак
Цитата:
maxsaf:
А незаконные законы исполнять не особо то и хочется

незаконные законы
хм
то есть макс решил в одностороннем порядке что один из законов незаконный и не стал его исполнять))
а потом бегает везде и орет что его ни за что наказали))))
чет ржу)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2575
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 13:54
#15348
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Цитата:
Козлов я:

Где то так и есть. Как говаривал В.И. Ленин и до него ещё кто то. Любое государство-это насилие над личностью.Существуют основополагающие принципы нормального существования государства, без соблюдения которых государство может развалиться. И несоблюдение законов государства любых, даже самых неудачных это прямой путь к развалу.
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