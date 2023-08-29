Цитата:
maxsaf:
Да фиг с ними, с городами. Чё с Интел Пентиум делать? Переводить или так оставлять?
бедный макс сидел такой себе починял примус в магазинчке тут заходят злые акиматовцы и как рявкнут! а ну переведи нам интел на казахский! или расстреляем!
макс не смог ответить на поставленную задачку и у него отжали магазин и выгнали в гетто под названием канада))
Цитата:
maxsaf:
А теперь у вас нехватка врачей, инженеров, специалистов в энергетике, химпроме и тд. Удовлетворены?
а что у нас нехватка врачей от того что украинцы в канаду переехали?
думал из за роста численности населения в городах переполненности поликлиник, долгого периода обучения врачей не хватает а тут оказывается дело проще)
от того что владелец магазинчика макс уехал в канаду у нас нехватка врачей в области)
так конечно легко жить))
как я и говорил эффект ошибочности принятия решения компенсируется внутренним самоуспокоением)
вот я уехал а у вас все развалилось!!!!
и я очень бешусь теперь если что то не валиться и не валиться!!!)))
вот не знал бы истории так не хихикал бы от аналогий
белоэмигранты устроившись в париже официантами и таксистами с жадностью глотали новости из советской россии
и нет их не интересовали подробности жизни им важно было знать что в очередной раз в ссср авария, голод, потери на фронтах, введены очередные санкции итд
многие приговаривали-"вот так ж***ы большевички, без нас вы быстро страну развалите"))))
прям точь в точь)
Цитата:
maxsaf:
А как исполнять законы, которые втихаря принимаются?
интересоваться законодательством)
в сша в одном штате одни законы в другом другие
вот люди там и грамотные в юридическом плане чтобы не попасть в просак
Цитата:
maxsaf:
А незаконные законы исполнять не особо то и хочется
незаконные законы
хм
то есть макс решил в одностороннем порядке что один из законов незаконный и не стал его исполнять))
а потом бегает везде и орет что его ни за что наказали))))
чет ржу)