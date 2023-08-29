НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 1023 из 1023«1...102110221023
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 01:01
#15331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, коммент 15270 профукал..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 01:33
#15332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И что именно ты сделал ?? Только фоткал ? Или есть реальный вклад ?

Вот самый реальный, таскаю сейчас ведра с огоньком, никого в лифте нет

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 01:34
#15333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот опять, как видишь, один, савсем

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 01:34
#15334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице ночь, ливень, и я с вёдрами огонька и варенья..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 01:36
#15335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот укладываю все это богатство в нашу старушку машину..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 01:37
#15336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и ночной город, тучи, дождь..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 01:40
#15337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь бы лечь вовремя, и в 7 утра проснуться, садик, Рудный, гараж, и в погреб огонек убрать..
Тем более завтра праздник, надо поздравить президента..
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 11:53
#15338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Япония она везде Япония; Египет- он всегда Египет, Москва - это всегда Москва.

Отнюдь, в каждом языке всё по своему, и по русски тоже. По французски Пари, по русски Париж, на английском Джапан, по русски Япония, по арабски Миср, по казахски Мысыр, по английсски Эджипт и т.д
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18294
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 12:04
#15339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Отнюдь, в каждом языке всё по своему, и по русски тоже. По французски Пари, по русски Париж, на английском Джапан, по русски Япония, по арабски Миср, по казахски Мысыр, по английсски Эджипт и т.д

Да фиг с ними, с городами. Чё с Интел Пентиум делать? Переводить или так оставлять? :lol:
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 12:05
#15340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максаф, прикалываться конечно неплохо. Но это нигде и никогда не переводится, . Интел и Пентиум имена собственные. Остальное международно признанные технические характеристики, которые тоже не переводятся. если и были какие то не в меру ретивые чиновники, которые незаконно чего то требовали от вас , то некомпетентные чиновники встречаются я везде, думаю и в Канаде есть. А что касается того, что с Вас требовали исполнять Закон РК, Вы не подчинились и гордо задрав хвост удалились за границу, так это к общему удовлетворению. Вы показали какой Вы храбрец и нигилист, РК избавилась от хронического и идейного правонарушителя. В каждом обществе есть определённые правила, и если ты не хочешь их исполнять, тогда только два пути. Либо открытое сопротивление и противопоставление этому обществу, либо с вещами на выход.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18294
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 12:29
#15341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вы не подчинились и гордо задрав хвост удалились за границу, так это к общему удовлетворению.

А теперь у вас нехватка врачей, инженеров, специалистов в энергетике, химпроме и тд. Удовлетворены? ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18294
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 12:33
#15342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вас требовали исполнять Закон РК

А как исполнять законы, которые втихаря принимаются? Если даже ваши собственные чиновники до последнего не знали, что русский язык лишён статуса языка межнационального общения аж в далёком 95 году, то чё говорить об обычных гражданах, которые до сих пор не в курсах :-o 8-)

[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 12:34]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18294
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 12:39
#15343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
тогда только два пути. Либо открытое сопротивление и противопоставление этому обществу, либо с вещами на выход.

А объединить никак?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18294
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 12:54
#15344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вас требовали исполнять Закон РК,

Цитата:
saba:
незаконно

К тому же незаконно принятый. Закон о языках принимался на основе конституции, отредактированной втихаря. Если бы русскому языку присвоили как и положено языку большинства на тот момент - статус второго государственного, как французский в Канаде - то никто не пришел бы ко мне про ценники мозг выносить, как и в Британской Колумбии или Альберте никто не требует в Волмарте ценники на французском. А незаконные законы исполнять не особо то и хочется ;-) :lol:
Профайл
Страница 1023 из 1023«1...102110221023
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS