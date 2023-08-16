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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3527
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.23 - 11:10
#8521
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Цитата:
drakon:
Тебя, Таноми, забыть - невозможно


Узнаю манеры искусителя! :lol:
В обычной жизни от таких мужчин нужно держаться подальше.
Хорошо, что виртуал... ;-)

[Исправлено: таноми52, 16.08.2023 - 11:13]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26033
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.23 - 12:15
#8522
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Цитата:
таноми52:
Узнаю манеры искусителя! :lol:

Таноми, и кого это я - искусал?... :lol: :-P
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3200
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.23 - 12:58
#8523
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Цитата:
drakon:
Таноми, и кого это я - искусал?...


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3527
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.08.23 - 11:53
#8524
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Для других ещё пока горят
Золотые шары августа...
Для других ещё пока впереди
Осень и её празднества

Oh quel dommage

[Исправлено: таноми52, 21.08.2023 - 12:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.08.23 - 12:52
#8525
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26033
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.08.23 - 12:56
#8526
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Вот такой сыр, купил вчера... :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.08.23 - 13:21
#8527
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26033
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.08.23 - 13:34
#8528
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А вот так, этот сыр - выглядит... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.08.23 - 16:37
#8529
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upload picture
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26033
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.08.23 - 17:16
#8530
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Вот говорят Россия и Казахстан,
что в Европе нет эдектроэнергии.
Есть, даже днём не - отключают... :-P
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.08.23 - 17:45
#8531
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Цитата:
drakon:
Вот говорят

----Кто так говорит ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.08.23 - 21:46
#8532
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Цитата:
drakon:
Вот говорят

----Кто так говорит ?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26033
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.23 - 18:57
#8533
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Цитата:
Гога:
----Кто так говорит ?

Цитата:
Гога:
----Кто так говорит ?

Все, так - говорят... :-(
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3527
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.08.23 - 11:55
#8534
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Привет, Вик! :-)

Как жизнь молодая?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26033
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.08.23 - 12:39
#8535
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Да, время - летит. Уже Восьмой год. Без грамма алкоголя... :-P
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