saba: Отнюдь, в каждом языке всё по своему, и по русски тоже. По французски Пари, по русски Париж, на английском Джапан, по русски Япония, по арабски Миср, по казахски Мысыр, по английсски Эджипт и т.д
Да фиг с ними, с городами. Чё с Интел Пентиум делать? Переводить или так оставлять?
Максаф, прикалываться конечно неплохо. Но это нигде и никогда не переводится, . Интел и Пентиум имена собственные. Остальное международно признанные технические характеристики, которые тоже не переводятся. если и были какие то не в меру ретивые чиновники, которые незаконно чего то требовали от вас , то некомпетентные чиновники встречаются я везде, думаю и в Канаде есть. А что касается того, что с Вас требовали исполнять Закон РК, Вы не подчинились и гордо задрав хвост удалились за границу, так это к общему удовлетворению. Вы показали какой Вы храбрец и нигилист, РК избавилась от хронического и идейного правонарушителя. В каждом обществе есть определённые правила, и если ты не хочешь их исполнять, тогда только два пути. Либо открытое сопротивление и противопоставление этому обществу, либо с вещами на выход.
А как исполнять законы, которые втихаря принимаются? Если даже ваши собственные чиновники до последнего не знали, что русский язык лишён статуса языка межнационального общения аж в далёком 95 году, то чё говорить об обычных гражданах, которые до сих пор не в курсах
К тому же незаконно принятый. Закон о языках принимался на основе конституции, отредактированной втихаря. Если бы русскому языку присвоили как и положено языку большинства на тот момент - статус второго государственного, как французский в Канаде - то никто не пришел бы ко мне про ценники мозг выносить, как и в Британской Колумбии или Альберте никто не требует в Волмарте ценники на французском. А незаконные законы исполнять не особо то и хочется
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