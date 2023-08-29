Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:29
Цитата:
никто не спорит
каждый выбирает то что в кайф
я вот выбираю играть в видеоигры на ПК как боярин вместо игровых приставок
но при этом я не бегаю везде и не кричу как потерпевший что игровые приставки это зло)))
два разных подхода
один из них здоровый с психологической стороны вопроса)
Цитата:
ну я раньше не обращал внимания
но самые страшные сказки и мифы о проживании в казахстане рассказывают как раз таки наши релоканты из числа так сказать коммерсов
причем если сначала с подозрением но веришь в историю как его злые казахи, выгоняли тапками, гнали до вокзала а там уже кидали в поезд тухлыми яйцами в след (ну мало ли вдруг это реально был такой случай)
то после 10го такого рассказа от очередного релоканта в точь в точь с повторяющимся рассказом про "отжали квартиру, магазин и машину" "гнали тапками" уже начинаешь со скепсисом вытаскивать мотив
-ребят а с законом у вас все норм было? а как относитесь вообще к казахстану? а чем промышляли в 90ые?
и вот удивительно но когда-нибудь это опишут в научных работах
те русские кто из рабочей среды ну обычные трудяги, монтажники, электрики кто переехал в россию просто признаются что переехали ради образования детей (больше возможностей) переехали из за того что город больше и развлечений больше (чб и екб) зарплаты выше (на стройках и предприятиях)
а вот те кто из среды коммерсантов 9 из 10 орут что уехали из за нацизма, фошизма и расизма! их выгоняли а они бедные несчастные не успели ничего забрать из страны!
а потом выясняется))))
проворовался в РК а в россии строит из себя жертву
домик свой под ЕКБ два магизина в россии уже строительных (и все честным непосильным трудом)
капитал нажил в рк воруя на стройках и откатах
в россии выложился а чтобы вопросы у местных "коллег" не возникало он храбро бежал от нацистов!
и так у многих)))
из таких историй я делаю вывод что и в истории с украиной сыграла именно эта карта
многие олигархи-бандюки и коммерсы востока украины наныли себе в россии индульгенцию ради того чтобы россия отжала эти территории и отдала местным бандюкам власть (ествеснно поделившись на откатах с москвой)
не зря же все первые "бати командиры" ЛДНР все сплошь коммерсанты -захарченки, плотницкие итд
а чтобы отжатие выглядело не так бандитски выдумали нац тему
что их там на востоке принижали
история стара как мир)
maxsaf:
А это нам в кайф
А это нам в кайф
никто не спорит
каждый выбирает то что в кайф
я вот выбираю играть в видеоигры на ПК как боярин вместо игровых приставок
но при этом я не бегаю везде и не кричу как потерпевший что игровые приставки это зло)))
два разных подхода
один из них здоровый с психологической стороны вопроса)
Цитата:
saba:
А рассказывал он страшные вещи , про страшных казахов. из лап которых он с трудом вырвался.
А рассказывал он страшные вещи , про страшных казахов. из лап которых он с трудом вырвался.
ну я раньше не обращал внимания
но самые страшные сказки и мифы о проживании в казахстане рассказывают как раз таки наши релоканты из числа так сказать коммерсов
причем если сначала с подозрением но веришь в историю как его злые казахи, выгоняли тапками, гнали до вокзала а там уже кидали в поезд тухлыми яйцами в след (ну мало ли вдруг это реально был такой случай)
то после 10го такого рассказа от очередного релоканта в точь в точь с повторяющимся рассказом про "отжали квартиру, магазин и машину" "гнали тапками" уже начинаешь со скепсисом вытаскивать мотив
-ребят а с законом у вас все норм было? а как относитесь вообще к казахстану? а чем промышляли в 90ые?
и вот удивительно но когда-нибудь это опишут в научных работах
те русские кто из рабочей среды ну обычные трудяги, монтажники, электрики кто переехал в россию просто признаются что переехали ради образования детей (больше возможностей) переехали из за того что город больше и развлечений больше (чб и екб) зарплаты выше (на стройках и предприятиях)
а вот те кто из среды коммерсантов 9 из 10 орут что уехали из за нацизма, фошизма и расизма! их выгоняли а они бедные несчастные не успели ничего забрать из страны!
а потом выясняется))))
проворовался в РК а в россии строит из себя жертву
домик свой под ЕКБ два магизина в россии уже строительных (и все честным непосильным трудом)
капитал нажил в рк воруя на стройках и откатах
в россии выложился а чтобы вопросы у местных "коллег" не возникало он храбро бежал от нацистов!
и так у многих)))
из таких историй я делаю вывод что и в истории с украиной сыграла именно эта карта
многие олигархи-бандюки и коммерсы востока украины наныли себе в россии индульгенцию ради того чтобы россия отжала эти территории и отдала местным бандюкам власть (ествеснно поделившись на откатах с москвой)
не зря же все первые "бати командиры" ЛДНР все сплошь коммерсанты -захарченки, плотницкие итд
а чтобы отжатие выглядело не так бандитски выдумали нац тему
что их там на востоке принижали
история стара как мир)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:42
Цитата:
Не мой случай
Цитата:
мимо )
Цитата:
И снова мимо )
Цитата:
Ну тут скорее от генов зависит, бывает что и болашак в одно ухо влетит, в другое вылетит
[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 10:43]
abaika95:
переехали из за того что город больше
переехали из за того что город больше
Не мой случай
Цитата:
abaika95:
развлечений больше
развлечений больше
мимо )
Цитата:
abaika95:
капитал нажил в рк воруя на стройках и откатах
капитал нажил в рк воруя на стройках и откатах
И снова мимо )
Цитата:
abaika95:
ради образования детей
ради образования детей
Ну тут скорее от генов зависит, бывает что и болашак в одно ухо влетит, в другое вылетит
[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 10:43]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:43
Цитата:
Вот именно кажется. Из за далёкого забугорья всегда лучше видно. Я уже рассказывал про своего одноклассника . который в 1984 году уехал учиться в КИИГА( киевский институт инженеров гражданской авиации), остался там и вплоть до 2022 года разговаривал там на русском языке. Сейчас активно учит украинский язык, чтобы не говорить на языке оккупантов, говорит , что многие так. Уже не помню какой из бывших президентов сказал, что Россия для продвижения украинского языка сделала намного больше за год интервенции, чем украинские власти за 30 лет независимости.
maxsaf:
что проблемы в Украине именно из за языка,
что проблемы в Украине именно из за языка,
Вот именно кажется. Из за далёкого забугорья всегда лучше видно. Я уже рассказывал про своего одноклассника . который в 1984 году уехал учиться в КИИГА( киевский институт инженеров гражданской авиации), остался там и вплоть до 2022 года разговаривал там на русском языке. Сейчас активно учит украинский язык, чтобы не говорить на языке оккупантов, говорит , что многие так. Уже не помню какой из бывших президентов сказал, что Россия для продвижения украинского языка сделала намного больше за год интервенции, чем украинские власти за 30 лет независимости.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:48
Цитата:
Ну украинские власти эти 30 лет тоже не сидели без дела, в плане языка. Начало было положено задолго.
saba:
чем украинские власти за 30 лет независимости.
чем украинские власти за 30 лет независимости.
Ну украинские власти эти 30 лет тоже не сидели без дела, в плане языка. Начало было положено задолго.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:48
Цитата:
я бы не называл это здоровьем)
жду оплаты в НГ на какую-нибудь благотворительность
как НГ покажет чек продолжим нашу терапию)
я комплексы бесплатно не лечу)
Цитата:
так бывает)
это жизнь)
сначала ты колонизируешь чужие земли делая местный народ на своей же земле меньшинством
а потом твоя империя рушиться и оказывается что ты теперь меньшинство в чужой стране с чужим названием))
иронично)
а нет еще ироиничнее
что ты убегаешь в другую колонию другой империи))
хлебом не корми дай в колониях пожить)
Цитата:
ууу какой ты у нас филосОф))
а может шовинизм отдельно взятых индивидуумов?
тебе якобы язык тут сломали через колено который формировал твое мышление и ты вместо того чтобы переехать к среду носителей этого языка и мышления выбрал другую страну с абсолютно иным языком)
там тебе никто мышление не меняет это понятно)
это как еврей если бы кричал что вокруг гои и вообще он хочет переехать на старости лет в страну обетованную, на земли моисея где будут одни евреи вокруг и переезжает в лондон)))
[Исправлено: Домовенок, 29.08.2023 - 11:14]
maxsaf:
А чё в смысле, я здоров, доктор?
А чё в смысле, я здоров, доктор?
я бы не называл это здоровьем)
жду оплаты в НГ на какую-нибудь благотворительность
как НГ покажет чек продолжим нашу терапию)
я комплексы бесплатно не лечу)
Цитата:
maxsaf:
Та ну откуда в Казахстане национализм? Просто сделали гос. языком - язык меньшинства, а язык большинства по-тихому "выпилили" из конституции. Объяснили всё это железной логикой: "потому что название страны такое"
Та ну откуда в Казахстане национализм? Просто сделали гос. языком - язык меньшинства, а язык большинства по-тихому "выпилили" из конституции. Объяснили всё это железной логикой: "потому что название страны такое"
так бывает)
это жизнь)
сначала ты колонизируешь чужие земли делая местный народ на своей же земле меньшинством
а потом твоя империя рушиться и оказывается что ты теперь меньшинство в чужой стране с чужим названием))
иронично)
а нет еще ироиничнее
что ты убегаешь в другую колонию другой империи))
хлебом не корми дай в колониях пожить)
Цитата:
maxsaf:
Кстати, мне кажется, что проблемы в Украине именно из за языка, а не из-за труселей и печенек. Язык формирует образ мышления, и если это ломать через колено - то может получиться неприятность.
Кстати, мне кажется, что проблемы в Украине именно из за языка, а не из-за труселей и печенек. Язык формирует образ мышления, и если это ломать через колено - то может получиться неприятность.
ууу какой ты у нас филосОф))
а может шовинизм отдельно взятых индивидуумов?
тебе якобы язык тут сломали через колено который формировал твое мышление и ты вместо того чтобы переехать к среду носителей этого языка и мышления выбрал другую страну с абсолютно иным языком)
там тебе никто мышление не меняет это понятно)
это как еврей если бы кричал что вокруг гои и вообще он хочет переехать на старости лет в страну обетованную, на земли моисея где будут одни евреи вокруг и переезжает в лондон)))
[Исправлено: Домовенок, 29.08.2023 - 11:14]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:51
Цитата:
Ну тогда я с вами надолго
abaika95:
я комплексы бесплатно не лечу)
я комплексы бесплатно не лечу)
Ну тогда я с вами надолго
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:52
Цитата:
Ну а то делать, раз родины больше нема
abaika95:
что ты убегаешь в другую колонию другой империи)) хлебом не корми дай в колониях пожить)
что ты убегаешь в другую колонию другой империи)) хлебом не корми дай в колониях пожить)
Ну а то делать, раз родины больше нема
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:54
Цитата:
Ещё как меняет) в нужную мне сторону
abaika95:
переехать к среду носителей этого языка и мышления выбрал другую страну с абсолютно иным языком) там тебе никто мышление не меняет это понятно)
переехать к среду носителей этого языка и мышления выбрал другую страну с абсолютно иным языком) там тебе никто мышление не меняет это понятно)
Ещё как меняет) в нужную мне сторону
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:55
Цитата:
В моем Лондоне достаточно украинцев
abaika95:
это как еврей если бы кричал что вокруг гои и вообще он хочет переехать на старости лет в страну обетованную, на земли моисея где будут одни евреи вокруг и переезжает в лондон)))
это как еврей если бы кричал что вокруг гои и вообще он хочет переехать на старости лет в страну обетованную, на земли моисея где будут одни евреи вокруг и переезжает в лондон)))
В моем Лондоне достаточно украинцев
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:58
Цитата:
а еще знаешь где много украинцев?))
к примеру в украине)
чтож на историческую родину не потянуло то на неньку?)
maxsaf:
В моем Лондоне достаточно украинцев
В моем Лондоне достаточно украинцев
а еще знаешь где много украинцев?))
к примеру в украине)
чтож на историческую родину не потянуло то на неньку?)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:58
Цитата:
Я бы прикрывал изо всех сил как наверное многие и делают
abaika95:
ну судя по тому какой неприкрытый у тебя бытовой шовинизм то может быть даже сидел бы уже как Божко))
ну судя по тому какой неприкрытый у тебя бытовой шовинизм то может быть даже сидел бы уже как Божко))
Я бы прикрывал изо всех сил как наверное многие и делают
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:59
Цитата:
А там русскоязычных не любят
abaika95:
чтож на историческую родину не потянуло то на неньку?
чтож на историческую родину не потянуло то на неньку?
А там русскоязычных не любят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:01
Цитата:
а что? боязно?)
Цитата:
сейчас зеленский говоривший исключительно на русском до 20 года подавился свиным хрящиком)
maxsaf:
Я бы прикрывал изо всех сил как наверное многие и делают
Я бы прикрывал изо всех сил как наверное многие и делают
а что? боязно?)
Цитата:
maxsaf:
А там русскоязычных не любят
А там русскоязычных не любят
сейчас зеленский говоривший исключительно на русском до 20 года подавился свиным хрящиком)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:02
Цитата:
А что, нет причин бояться?))
abaika95:
а что? боязно?)
а что? боязно?)
А что, нет причин бояться?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:03
Цитата:
А меня бы уже где-нибудь в окопе присыпало
abaika95:
сейчас зеленский говоривший исключительно на русском до 20 года подавился свиным хрящиком)
сейчас зеленский говоривший исключительно на русском до 20 года подавился свиным хрящиком)
А меня бы уже где-нибудь в окопе присыпало
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать