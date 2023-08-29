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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:29
#8806
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Цитата:
maxsaf:
А это нам в кайф

никто не спорит
каждый выбирает то что в кайф
я вот выбираю играть в видеоигры на ПК как боярин вместо игровых приставок
но при этом я не бегаю везде и не кричу как потерпевший что игровые приставки это зло)))
два разных подхода
один из них здоровый с психологической стороны вопроса)
Цитата:
saba:
А рассказывал он страшные вещи , про страшных казахов. из лап которых он с трудом вырвался.

ну я раньше не обращал внимания
но самые страшные сказки и мифы о проживании в казахстане рассказывают как раз таки наши релоканты из числа так сказать коммерсов
причем если сначала с подозрением но веришь в историю как его злые казахи, выгоняли тапками, гнали до вокзала а там уже кидали в поезд тухлыми яйцами в след (ну мало ли вдруг это реально был такой случай)
то после 10го такого рассказа от очередного релоканта в точь в точь с повторяющимся рассказом про "отжали квартиру, магазин и машину" "гнали тапками" уже начинаешь со скепсисом вытаскивать мотив
-ребят а с законом у вас все норм было? а как относитесь вообще к казахстану? а чем промышляли в 90ые?
и вот удивительно но когда-нибудь это опишут в научных работах
те русские кто из рабочей среды ну обычные трудяги, монтажники, электрики кто переехал в россию просто признаются что переехали ради образования детей (больше возможностей) переехали из за того что город больше и развлечений больше (чб и екб) зарплаты выше (на стройках и предприятиях)
а вот те кто из среды коммерсантов 9 из 10 орут что уехали из за нацизма, фошизма и расизма! их выгоняли а они бедные несчастные не успели ничего забрать из страны!
а потом выясняется))))
проворовался в РК а в россии строит из себя жертву
домик свой под ЕКБ два магизина в россии уже строительных (и все честным непосильным трудом)
капитал нажил в рк воруя на стройках и откатах
в россии выложился а чтобы вопросы у местных "коллег" не возникало он храбро бежал от нацистов!
и так у многих)))

из таких историй я делаю вывод что и в истории с украиной сыграла именно эта карта
многие олигархи-бандюки и коммерсы востока украины наныли себе в россии индульгенцию ради того чтобы россия отжала эти территории и отдала местным бандюкам власть (ествеснно поделившись на откатах с москвой)
не зря же все первые "бати командиры" ЛДНР все сплошь коммерсанты -захарченки, плотницкие итд
а чтобы отжатие выглядело не так бандитски выдумали нац тему
что их там на востоке принижали
история стара как мир)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:42
#8807
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Цитата:
abaika95:
переехали из за того что город больше

Не мой случай
Цитата:
abaika95:
развлечений больше

мимо )
Цитата:
abaika95:
капитал нажил в рк воруя на стройках и откатах

И снова мимо )
Цитата:
abaika95:
ради образования детей

Ну тут скорее от генов зависит, бывает что и болашак в одно ухо влетит, в другое вылетит :lol:

[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 10:43]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:43
#8808
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Цитата:
maxsaf:
что проблемы в Украине именно из за языка,

Вот именно кажется. Из за далёкого забугорья всегда лучше видно. Я уже рассказывал про своего одноклассника . который в 1984 году уехал учиться в КИИГА( киевский институт инженеров гражданской авиации), остался там и вплоть до 2022 года разговаривал там на русском языке. Сейчас активно учит украинский язык, чтобы не говорить на языке оккупантов, говорит , что многие так. Уже не помню какой из бывших президентов сказал, что Россия для продвижения украинского языка сделала намного больше за год интервенции, чем украинские власти за 30 лет независимости.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:48
#8809
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Цитата:
saba:
чем украинские власти за 30 лет независимости.

Ну украинские власти эти 30 лет тоже не сидели без дела, в плане языка. Начало было положено задолго.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:48
#8810
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Цитата:
maxsaf:
А чё в смысле, я здоров, доктор?

я бы не называл это здоровьем)
жду оплаты в НГ на какую-нибудь благотворительность
как НГ покажет чек продолжим нашу терапию)
я комплексы бесплатно не лечу)
Цитата:
maxsaf:
Та ну откуда в Казахстане национализм? Просто сделали гос. языком - язык меньшинства, а язык большинства по-тихому "выпилили" из конституции. Объяснили всё это железной логикой: "потому что название страны такое"

так бывает)
это жизнь)
сначала ты колонизируешь чужие земли делая местный народ на своей же земле меньшинством
а потом твоя империя рушиться и оказывается что ты теперь меньшинство в чужой стране с чужим названием))
иронично)
а нет еще ироиничнее
что ты убегаешь в другую колонию другой империи))
хлебом не корми дай в колониях пожить)
Цитата:
maxsaf:
Кстати, мне кажется, что проблемы в Украине именно из за языка, а не из-за труселей и печенек. Язык формирует образ мышления, и если это ломать через колено - то может получиться неприятность.

ууу какой ты у нас филосОф))
а может шовинизм отдельно взятых индивидуумов?
тебе якобы язык тут сломали через колено который формировал твое мышление и ты вместо того чтобы переехать к среду носителей этого языка и мышления выбрал другую страну с абсолютно иным языком)
там тебе никто мышление не меняет это понятно)
это как еврей если бы кричал что вокруг гои и вообще он хочет переехать на старости лет в страну обетованную, на земли моисея где будут одни евреи вокруг и переезжает в лондон)))

[Исправлено: Домовенок, 29.08.2023 - 11:14]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:51
#8811
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Цитата:
abaika95:
я комплексы бесплатно не лечу)

Ну тогда я с вами надолго :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:52
#8812
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Цитата:
abaika95:
что ты убегаешь в другую колонию другой империи)) хлебом не корми дай в колониях пожить)

Ну а то делать, раз родины больше нема :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:54
#8813
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Цитата:
abaika95:
переехать к среду носителей этого языка и мышления выбрал другую страну с абсолютно иным языком) там тебе никто мышление не меняет это понятно)

Ещё как меняет) в нужную мне сторону ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:55
#8814
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Цитата:
abaika95:
это как еврей если бы кричал что вокруг гои и вообще он хочет переехать на старости лет в страну обетованную, на земли моисея где будут одни евреи вокруг и переезжает в лондон)))

В моем Лондоне достаточно украинцев ;-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:58
#8815
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Цитата:
maxsaf:
В моем Лондоне достаточно украинцев

а еще знаешь где много украинцев?))
к примеру в украине)
чтож на историческую родину не потянуло то на неньку?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:58
#8816
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Цитата:
abaika95:
ну судя по тому какой неприкрытый у тебя бытовой шовинизм то может быть даже сидел бы уже как Божко))

Я бы прикрывал изо всех сил :lol: как наверное многие и делают 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 10:59
#8817
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Цитата:
abaika95:
чтож на историческую родину не потянуло то на неньку?

А там русскоязычных не любят :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:01
#8818
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Цитата:
maxsaf:
Я бы прикрывал изо всех сил как наверное многие и делают

а что? боязно?)
Цитата:
maxsaf:
А там русскоязычных не любят

сейчас зеленский говоривший исключительно на русском до 20 года подавился свиным хрящиком)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:02
#8819
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Цитата:
abaika95:
а что? боязно?)

А что, нет причин бояться?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:03
#8820
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Цитата:
abaika95:
сейчас зеленский говоривший исключительно на русском до 20 года подавился свиным хрящиком)

А меня бы уже где-нибудь в окопе присыпало
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