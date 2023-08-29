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≡ Diesel - искусство стиля, которое оставляет отпечаток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47432
Diesel - искусство стиля, которое оставляет отпечаток
Отправлено: 29.08.23 - 11:01
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Жизнь – это наше полотно, а Diesel предлагает вам самые яркие краски для его раскрашивания! Этот бренд – не просто одежда, а настоящий образ жизни, индивидуальность и выражение себя через моду.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18286
Re: Diesel - искусство стиля, которое оставляет отпечаток
Отправлено: 29.08.23 - 11:01
#1
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Все хорошо, но мало картинок :oops: :-)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3099
Diesel - искусство стиля, которое оставляет отпечаток
Отправлено: 29.08.23 - 11:15
#2
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назвали бы просто- солярка. солярка хорошие следы оставляет

[Исправлено: юля елиссева, 29.08.2023 - 11:23]
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