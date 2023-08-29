Отправлено: - 10:29

maxsaf:

А это нам в кайф

saba:

А рассказывал он страшные вещи , про страшных казахов. из лап которых он с трудом вырвался.

Цитата:никто не спориткаждый выбирает то что в кайфя вот выбираю играть в видеоигры на ПК как боярин вместо игровых приставокно при этом я не бегаю везде и не кричу как потерпевший что игровые приставки это зло)))два разных подходаодин из них здоровый с психологической стороны вопроса)Цитата:ну я раньше не обращал вниманияно самые страшные сказки и мифы о проживании в казахстане рассказывают как раз таки наши релоканты из числа так сказать коммерсовпричем если сначала с подозрением но веришь в историю как его злые казахи, выгоняли тапками, гнали до вокзала а там уже кидали в поезд тухлыми яйцами в след (ну мало ли вдруг это реально был такой случай)то после 10го такого рассказа от очередного релоканта в точь в точь с повторяющимся рассказом про "отжали квартиру, магазин и машину" "гнали тапками" уже начинаешь со скепсисом вытаскивать мотив-ребят а с законом у вас все норм было? а как относитесь вообще к казахстану? а чем промышляли в 90ые?и вот удивительно но когда-нибудь это опишут в научных работахте русские кто из рабочей среды ну обычные трудяги, монтажники, электрики кто переехал в россию просто признаются что переехали ради образования детей (больше возможностей) переехали из за того что город больше и развлечений больше (чб и екб) зарплаты выше (на стройках и предприятиях)а вот те кто из среды коммерсантов 9 из 10 орут что уехали из за нацизма, фошизма и расизма! их выгоняли а они бедные несчастные не успели ничего забрать из страны!а потом выясняется))))проворовался в РК а в россии строит из себя жертвудомик свой под ЕКБ два магизина в россии уже строительных (и все честным непосильным трудом)капитал нажил в рк воруя на стройках и откатахв россии выложился а чтобы вопросы у местных "коллег" не возникало он храбро бежал от нацистов!и так у многих)))из таких историй я делаю вывод что и в истории с украиной сыграла именно эта картамногие олигархи-бандюки и коммерсы востока украины наныли себе в россии индульгенцию ради того чтобы россия отжала эти территории и отдала местным бандюкам власть (ествеснно поделившись на откатах с москвой)не зря же все первые "бати командиры" ЛДНР все сплошь коммерсанты -захарченки, плотницкие итда чтобы отжатие выглядело не так бандитски выдумали нац темучто их там на востоке принижалиистория стара как мир)