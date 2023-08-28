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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 586 из 586«1...584585586
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18264
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 22:31
#8776
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Цитата:
Карачун:
из этого "рая" состоящего из ворья - начиная с органов гос.управления и заканчивая продавцами в магазине.

Кстати, это видно только со стороны. А изнутри выглядит как норма :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 22:52
#8777
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Цитата:
maxsaf:
Кстати, это видно только со стороны. А изнутри выглядит как норма

ни разу это не выглядит как норма. может у меня, конечно, дефекты зрения, не исключаю.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 22:53
#8778
Комментарий проходит проверку.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 23:12
#8779
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Цитата:
maxsaf: Кто-нибудь может мне объяснить, зачем мне мозги выносили в КЗ с этими ценниками?

ни зачем. эти люди, которые его вам "выносили", у них вообще такой цели не было. нужно понимать что там либо "родственники" либо "взятки", а при таких вводных умение отличать хрен от трамвайной ручки перестаёт быть обязательным атрибутом. дадена команда была - ценник на казахском вот они и выполняли как могли. а то что они в лингвистике в принципе не сильны, так и в прочих областях они в большинстве случаев "сиди я сам открою".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18264
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 23:16
#8780
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Цитата:
Карачун:
дадена команда была - ценник на казахском вот они и выполняли как могли

Надо ещё Абайку к переводу подключить, он больше всех пальцы гнул :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 23:24
#8781
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Цитата:
maxsaf:
Надо ещё Абайку к переводу подключить, он больше всех пальцы гнул

ну на самом деле вам нужно было обратиться с официальным запросом в тот же самый отдел развития языков с требованием предоставить вам переводы слов (в конкретном случае) intel, pentium и так далее. и нехай бы они себе изворачивались.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18264
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 02:44
#8782
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Цитата:
Карачун:
ну на самом деле вам нужно было обратиться с официальным запросом в тот же самый отдел развития языков с требованием предоставить вам переводы слов (в конкретном случае) intel, pentium и так далее. и нехай бы они себе изворачивались.

Та зачем? Я нашел проще вариант :lol: уехал туда, где это без перевода понимают :lol: :lol: 8-)

[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 02:46]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18264
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 02:47
#8783
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Цитата:
Карачун:
ни разу это не выглядит как норма. может у меня, конечно, дефекты зрения, не исключаю.

Так а вас туда во внутрь и не пустят :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 06:55
#8784
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Цитата:
maxsaf:
Так а вас туда во внутрь и не пустят

куда? в продавцы? в водители? в работники предприятий связанных с обработкой металлов? мне и не нужно в другие места, мои навыки вполне позволяют масштабировать доступную информацию.
Цитата:
maxsaf:
Та зачем?

уехать это правильно, но заодно поржали бы. я с галамтора до сих пор хохочу при случае.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18264
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 07:07
#8785
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Цитата:
Карачун:
куда? в продавцы? в водители? в работники предприятий связанных с обработкой металлов?

Та не, я про те места где реальные финансовые потоки, а не кулёк конфет или гаек домой утащить :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18264
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 07:12
#8786
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Цитата:
Карачун:
но заодно поржали бы. я с галамтора до сих пор хохочу при случае.

Кстати, любопытно, как эти новые слова появляются? Рандомный набор букв или озарение во сне? А как потом объяснить другим, что так правильно, а не как нибудь по другому? А может это два слова казахских соединили в одно? Галам и Тор. Как Кос и Танай или Коста и Най :lol: крокодила кто придумал?)
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
375
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 09:12
#8787
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Скажу Вам одно. Все ваши высказывания ни о чем. Фейки 111 , фейки абая. Я был там и видел.
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
375
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 09:14
#8788
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Честь имейте
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