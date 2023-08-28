Отправлено: - 23:12

maxsaf: Кто-нибудь может мне объяснить, зачем мне мозги выносили в КЗ с этими ценниками?

Цитата:ни зачем. эти люди, которые его вам "выносили", у них вообще такой цели не было. нужно понимать что там либо "родственники" либо "взятки", а при таких вводных умение отличать хрен от трамвайной ручки перестаёт быть обязательным атрибутом. дадена команда была - ценник на казахском вот они и выполняли как могли. а то что они в лингвистике в принципе не сильны, так и в прочих областях они в большинстве случаев "сиди я сам открою".