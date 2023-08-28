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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 22:31
Цитата:
Кстати, это видно только со стороны. А изнутри выглядит как норма
Карачун:
из этого "рая" состоящего из ворья - начиная с органов гос.управления и заканчивая продавцами в магазине.
из этого "рая" состоящего из ворья - начиная с органов гос.управления и заканчивая продавцами в магазине.
Кстати, это видно только со стороны. А изнутри выглядит как норма
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 22:52
Цитата:
ни разу это не выглядит как норма. может у меня, конечно, дефекты зрения, не исключаю.
maxsaf:
Кстати, это видно только со стороны. А изнутри выглядит как норма
Кстати, это видно только со стороны. А изнутри выглядит как норма
ни разу это не выглядит как норма. может у меня, конечно, дефекты зрения, не исключаю.
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- Регистрация:
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- Сообщений:
- 8218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 22:53
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 23:12
Цитата:
ни зачем. эти люди, которые его вам "выносили", у них вообще такой цели не было. нужно понимать что там либо "родственники" либо "взятки", а при таких вводных умение отличать хрен от трамвайной ручки перестаёт быть обязательным атрибутом. дадена команда была - ценник на казахском вот они и выполняли как могли. а то что они в лингвистике в принципе не сильны, так и в прочих областях они в большинстве случаев "сиди я сам открою".
maxsaf: Кто-нибудь может мне объяснить, зачем мне мозги выносили в КЗ с этими ценниками?
ни зачем. эти люди, которые его вам "выносили", у них вообще такой цели не было. нужно понимать что там либо "родственники" либо "взятки", а при таких вводных умение отличать хрен от трамвайной ручки перестаёт быть обязательным атрибутом. дадена команда была - ценник на казахском вот они и выполняли как могли. а то что они в лингвистике в принципе не сильны, так и в прочих областях они в большинстве случаев "сиди я сам открою".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 23:16
Цитата:
Надо ещё Абайку к переводу подключить, он больше всех пальцы гнул
Карачун:
дадена команда была - ценник на казахском вот они и выполняли как могли
дадена команда была - ценник на казахском вот они и выполняли как могли
Надо ещё Абайку к переводу подключить, он больше всех пальцы гнул
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 23:24
Цитата:
ну на самом деле вам нужно было обратиться с официальным запросом в тот же самый отдел развития языков с требованием предоставить вам переводы слов (в конкретном случае) intel, pentium и так далее. и нехай бы они себе изворачивались.
maxsaf:
Надо ещё Абайку к переводу подключить, он больше всех пальцы гнул
Надо ещё Абайку к переводу подключить, он больше всех пальцы гнул
ну на самом деле вам нужно было обратиться с официальным запросом в тот же самый отдел развития языков с требованием предоставить вам переводы слов (в конкретном случае) intel, pentium и так далее. и нехай бы они себе изворачивались.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 02:44
Цитата:
Та зачем? Я нашел проще вариант уехал туда, где это без перевода понимают
[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 02:46]
Карачун:
ну на самом деле вам нужно было обратиться с официальным запросом в тот же самый отдел развития языков с требованием предоставить вам переводы слов (в конкретном случае) intel, pentium и так далее. и нехай бы они себе изворачивались.
ну на самом деле вам нужно было обратиться с официальным запросом в тот же самый отдел развития языков с требованием предоставить вам переводы слов (в конкретном случае) intel, pentium и так далее. и нехай бы они себе изворачивались.
Та зачем? Я нашел проще вариант уехал туда, где это без перевода понимают
[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 02:46]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 02:47
Цитата:
Так а вас туда во внутрь и не пустят
Карачун:
ни разу это не выглядит как норма. может у меня, конечно, дефекты зрения, не исключаю.
ни разу это не выглядит как норма. может у меня, конечно, дефекты зрения, не исключаю.
Так а вас туда во внутрь и не пустят
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 06:55
Цитата:
куда? в продавцы? в водители? в работники предприятий связанных с обработкой металлов? мне и не нужно в другие места, мои навыки вполне позволяют масштабировать доступную информацию.
Цитата:
уехать это правильно, но заодно поржали бы. я с галамтора до сих пор хохочу при случае.
maxsaf:
Так а вас туда во внутрь и не пустят
Так а вас туда во внутрь и не пустят
куда? в продавцы? в водители? в работники предприятий связанных с обработкой металлов? мне и не нужно в другие места, мои навыки вполне позволяют масштабировать доступную информацию.
Цитата:
maxsaf:
Та зачем?
Та зачем?
уехать это правильно, но заодно поржали бы. я с галамтора до сих пор хохочу при случае.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 07:07
Цитата:
Та не, я про те места где реальные финансовые потоки, а не кулёк конфет или гаек домой утащить
Карачун:
куда? в продавцы? в водители? в работники предприятий связанных с обработкой металлов?
куда? в продавцы? в водители? в работники предприятий связанных с обработкой металлов?
Та не, я про те места где реальные финансовые потоки, а не кулёк конфет или гаек домой утащить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 07:12
Цитата:
Кстати, любопытно, как эти новые слова появляются? Рандомный набор букв или озарение во сне? А как потом объяснить другим, что так правильно, а не как нибудь по другому? А может это два слова казахских соединили в одно? Галам и Тор. Как Кос и Танай или Коста и Най крокодила кто придумал?)
Карачун:
но заодно поржали бы. я с галамтора до сих пор хохочу при случае.
но заодно поржали бы. я с галамтора до сих пор хохочу при случае.
Кстати, любопытно, как эти новые слова появляются? Рандомный набор букв или озарение во сне? А как потом объяснить другим, что так правильно, а не как нибудь по другому? А может это два слова казахских соединили в одно? Галам и Тор. Как Кос и Танай или Коста и Най крокодила кто придумал?)
s
(Полноправные пользователи)
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- 11.01.23
- Сообщений:
- 375
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 09:12
Скажу Вам одно. Все ваши высказывания ни о чем. Фейки 111 , фейки абая. Я был там и видел.
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 375
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 09:14
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