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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:09
Цитата:
На мозго....ство с переводами непереводимого.
Цитата:
ACROS: А, на что и на кого у "них" обида?
На мозго....ство с переводами непереводимого.
Цитата:
ACROS:
общепринято в мировой практике, что: - международные термины переводить не нужно или не обязательно.
общепринято в мировой практике, что: - международные термины переводить не нужно или не обязательно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:09
Цитата:
Из моих родичей же на своем примере говорю, несколько семей бульбашец, это белоруссы, ну и жены там всякие, но не казахи..
maxsaf:
А кто там есть?
А кто там есть?
Из моих родичей же на своем примере говорю, несколько семей бульбашец, это белоруссы, ну и жены там всякие, но не казахи..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:12
Цитата:
Не знаю о чем ты, мой ночной Пользователь..
Гога:
-Ты так и не понял , что разница 3 часа ? 3 часа
-Ты так и не понял , что разница 3 часа ? 3 часа
Не знаю о чем ты, мой ночной Пользователь..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:13
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:14
Цитата:
Надо всех ИП-шников обязать экзамен по казахскому сдать. С тебя начать
111:
но не казахи..
но не казахи..
Надо всех ИП-шников обязать экзамен по казахскому сдать. С тебя начать
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:16
Цитата:
Так ведь знают же.
В супермаркет зайди любой, там тебе и на казахском скажут покажут.
Ну или на рынок сходи, узнаешь много интересного, как те же этнические русские говорят на казахском..
maxsaf:
Надо всех ИП-шников
Надо всех ИП-шников
Так ведь знают же.
В супермаркет зайди любой, там тебе и на казахском скажут покажут.
Ну или на рынок сходи, узнаешь много интересного, как те же этнические русские говорят на казахском..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:17
Цитата:
Я с иронией прокомментировал по поводу перевода названия столиц или международных терминов на казахский: - Япония она везде Япония; Египет- он всегда Египет, Москва - это всегда Москва.
Не знаю почему так перевели Египет- мы с супругой оформлялись в одном областном тур.агентстве и когда я сказал( для балды) что хотим в Мысыр - девушка меня не поняла и попросила уточнить название страны.
Иногда наши лингвисты-казахи так переведут что самим наверное им непонятно, что же они перевели: например -крокодил- он есть почти на всех языках как и крокодил с вариациями на ударения или произношения, а у нас он переводиться как - колтырауын.
Уверен, скажи это слово литератору-казаховеду - не сразу догадается о чём речь.
maxsaf:
эксперта по переводу иностранных слов, у Акроса, он точно знает, зачем мне мозг выносили... Цитата: ACROS: Ещё как: Япония- Жапония; Египет- Мысыр; Москва- Маскеу
эксперта по переводу иностранных слов, у Акроса, он точно знает, зачем мне мозг выносили... Цитата: ACROS: Ещё как: Япония- Жапония; Египет- Мысыр; Москва- Маскеу
Я с иронией прокомментировал по поводу перевода названия столиц или международных терминов на казахский: - Япония она везде Япония; Египет- он всегда Египет, Москва - это всегда Москва.
Не знаю почему так перевели Египет- мы с супругой оформлялись в одном областном тур.агентстве и когда я сказал( для балды) что хотим в Мысыр - девушка меня не поняла и попросила уточнить название страны.
Иногда наши лингвисты-казахи так переведут что самим наверное им непонятно, что же они перевели: например -крокодил- он есть почти на всех языках как и крокодил с вариациями на ударения или произношения, а у нас он переводиться как - колтырауын.
Уверен, скажи это слово литератору-казаховеду - не сразу догадается о чём речь.
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8200
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:19
---А чё только на русском ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:20
Цитата:
Социальный товар же!
Гога:
только на русском ???
только на русском ???
Социальный товар же!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:25
Цитата:
Типа длЯ людей же ??
111:
Социальный товар же!
Социальный товар же!
Типа длЯ людей же ??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:27
Цитата:
Не понимаю: - зачем вам посещать всякие юли и кафешки отравляя с непонятно из чего сделанной и как сделанной продукцией свои желудки, когда ваша хозяйка сама прекрасно готовит и надо думать ей самой нравиться это делать??
111:
Что то моя там мутит, уже все сорта пошли.
Что то моя там мутит, уже все сорта пошли.
Не понимаю: - зачем вам посещать всякие юли и кафешки отравляя с непонятно из чего сделанной и как сделанной продукцией свои желудки, когда ваша хозяйка сама прекрасно готовит и надо думать ей самой нравиться это делать??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:27
Цитата:
А чё ты стрелы переводишь? Ты за себя говори. Сдашь экзамен, а, ипэшник?
111:
Так ведь знают же.
Так ведь знают же.
А чё ты стрелы переводишь? Ты за себя говори. Сдашь экзамен, а, ипэшник?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:28
Цитата:
Дитё капризное, хочу, а сам не доел
ACROS:
Не понимаю: - зачем вам посещать всякие юли и кафешки
Не понимаю: - зачем вам посещать всякие юли и кафешки
Дитё капризное, хочу, а сам не доел
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:29
Цитата:
Ну да.
Напечатай хоть на жапанском, переведут и если не очень дорого, то и возьмут.
А если бесплатно, хоть на инопланетном поймут..
Причем этническая принадлежность не имеет значения.
Знаем знаем, как у вас афроканадцы, не знающие никакого языка кроме мычания, в трусы запихивают телевизеры..
maxsaf:
Типа длЯ людей же
Типа длЯ людей же
Ну да.
Напечатай хоть на жапанском, переведут и если не очень дорого, то и возьмут.
А если бесплатно, хоть на инопланетном поймут..
Причем этническая принадлежность не имеет значения.
Знаем знаем, как у вас афроканадцы, не знающие никакого языка кроме мычания, в трусы запихивают телевизеры..
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