Отправлено: - 23:17

maxsaf:

эксперта по переводу иностранных слов, у Акроса, он точно знает, зачем мне мозг выносили... Цитата: ACROS: Ещё как: Япония- Жапония; Египет- Мысыр; Москва- Маскеу

Цитата:Я с иронией прокомментировал по поводу перевода названия столиц или международных терминов на казахский: - Япония она везде Япония; Египет- он всегда Египет, Москва - это всегда Москва.Не знаю почему так перевели Египет- мы с супругой оформлялись в одном областном тур.агентстве и когда я сказал( для балды) что хотим в Мысыр - девушка меня не поняла и попросила уточнить название страны.Иногда наши лингвисты-казахи так переведут что самим наверное им непонятно, что же они перевели: например -крокодил- он есть почти на всех языках как и крокодил с вариациями на ударения или произношения, а у нас он переводиться как - колтырауын.Уверен, скажи это слово литератору-казаховеду - не сразу догадается о чём речь.