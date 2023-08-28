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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 1017 из 1017«1...101510161017
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29616
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:08
#15241
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Что то моя там мутит, уже все сорта пошли..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18242
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:09
#15242
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Цитата:
ACROS: А, на что и на кого у "них" обида?

На мозго....ство с переводами непереводимого.
Цитата:
ACROS:
общепринято в мировой практике, что: - международные термины переводить не нужно или не обязательно.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29616
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:09
#15243
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Цитата:
maxsaf:
А кто там есть?

Из моих родичей же на своем примере говорю, несколько семей бульбашец, это белоруссы, ну и жены там всякие, но не казахи..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29616
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:12
#15244
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Цитата:
Гога:
-Ты так и не понял , что разница 3 часа ? 3 часа

Не знаю о чем ты, мой ночной Пользователь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29616
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:13
#15245
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А, домешивает и хрен и перец..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18242
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:14
#15246
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Цитата:
111:
но не казахи..

Надо всех ИП-шников обязать экзамен по казахскому сдать. С тебя начать :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29616
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:16
#15247
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Цитата:
maxsaf:
Надо всех ИП-шников

Так ведь знают же.
В супермаркет зайди любой, там тебе и на казахском скажут покажут.
Ну или на рынок сходи, узнаешь много интересного, как те же этнические русские говорят на казахском..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:17
#15248
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Цитата:
maxsaf:
эксперта по переводу иностранных слов, у Акроса, он точно знает, зачем мне мозг выносили... Цитата: ACROS: Ещё как: Япония- Жапония; Египет- Мысыр; Москва- Маскеу


Я с иронией прокомментировал по поводу перевода названия столиц или международных терминов на казахский: - Япония она везде Япония; Египет- он всегда Египет, Москва - это всегда Москва.
Не знаю почему так перевели Египет- мы с супругой оформлялись в одном областном тур.агентстве и когда я сказал( для балды) что хотим в Мысыр - девушка меня не поняла и попросила уточнить название страны.
Иногда наши лингвисты-казахи так переведут что самим наверное им непонятно, что же они перевели: например -крокодил- он есть почти на всех языках как и крокодил с вариациями на ударения или произношения, а у нас он переводиться как - колтырауын.
Уверен, скажи это слово литератору-казаховеду - не сразу догадается о чём речь.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8199
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:19
#15249
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---А чё только на русском ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29616
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:20
#15250
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Цитата:
Гога:
только на русском ???

Социальный товар же!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18242
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:25
#15251
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Цитата:
111:
Социальный товар же!

Типа длЯ людей же ?? :lol: :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:27
#15252
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Цитата:
111:
Что то моя там мутит, уже все сорта пошли.


Не понимаю: - зачем вам посещать всякие юли и кафешки отравляя с непонятно из чего сделанной и как сделанной продукцией свои желудки, когда ваша хозяйка сама прекрасно готовит и надо думать ей самой нравиться это делать??
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18242
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:27
#15253
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Цитата:
111:
Так ведь знают же.

А чё ты стрелы переводишь? Ты за себя говори. Сдашь экзамен, а, ипэшник? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18242
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:28
#15254
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Цитата:
ACROS:
Не понимаю: - зачем вам посещать всякие юли и кафешки

Дитё капризное, хочу, а сам не доел
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29616
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.23 - 23:29
#15255
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Цитата:
maxsaf:
Типа длЯ людей же

Ну да.
Напечатай хоть на жапанском, переведут и если не очень дорого, то и возьмут.
А если бесплатно, хоть на инопланетном поймут..
Причем этническая принадлежность не имеет значения.
Знаем знаем, как у вас афроканадцы, не знающие никакого языка кроме мычания, в трусы запихивают телевизеры..
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