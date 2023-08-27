Отправлено: - 16:47

maxsaf:

Оскорблением целой отрасли)) в АйТи, так уж заведено, все на английском любая локализация снижает планку уровня доступа, клуб перестает быть элитарным.

maxsaf:

Язык языку - рознь

maxsaf:

Я вас уже 20 лет раздражаю? А как будто вчера начал

Vit:

охоже наша интелегенция начала отправлять своих детей за океан из благополучного Казахстана?

Цитата:Цитата:как не выделывайся, как не прикрывайся за мнимой демагогией но бытовой шовинизм не скроешь)Цитата:раздражал "не земляк" своей непролазной глупостьюты веселишь своей неприкрытой обидкой на казахстан)Цитата:дык с 90ых годов ещеболашак же программа называетсядети учатся в сша и канаде и возвращаются, вроде не секрет это был а вполне гос политикаа в россии это секрет когда дети чиновников учатся в загране потому-что официальная риторика россии что "запад-зло"))