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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 585 из 585«1...583584585
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 14:58
#8761
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Цитата:
Vit:


Солярка дешевле чем у нас на заправках, даже дешевле чем выделяемая нам, якобы, льготная солярка - мне отписали по 283 тенге за литр.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2567
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:07
#8762
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Цитата:
ACROS:
бывший акиматовский

работал в 1995 году, тогда они ещё университет не закончили. Да нет не могут жить родственники в старых хрущёвках. других у нас во дворе нет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:25
#8763
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Цитата:
Vit:


Выходит всё это бла-бла-бла казахских чиновников о том что у нас солярка дешёвая и россияне заправляют полные баки нашей соляркой и надо уравнять её по стоимости с российской - обыкновенный пизд...шь и очередной способ как набить свои карманы. Когда же ОНИ нажруться ??
В нефтегазовой стране, вот уже более месяца у нас в районе НЕТ автогаза. Что это - бестолковое планирование или грамотный развод населения, перед очередным поднятием цен на энергоносители ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2567
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:30
#8764
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Цитата:
ACROS:
грамотный развод населения,

Когда в такси работал на газу, периодически газ перед повышением цен пропадал. Когда люди начинают думать , что ладно по какой угодно цене , лишь бы был, тогда появляется
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:46
#8765
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Цитата:
saba:


Я про это и говорю: ".. не мытьём, так катанием..."

Им очевидно, как то мешает указ Токаева, изданный после известных январских событии - я так думаю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13053
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:47
#8766
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Цитата:
ACROS:
Это я с фотал крутые АЗС . А есть мелкие, местные там и по 50. Ну оптом сами понимаете ещё дешевле и без всякой бумажной волокитой с этими субсидиями)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2567
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 16:20
#8767
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Цитата:
ACROS:
я так думаю.

Так они уже постоянно говорят, что продают ниже себестоимости.Договорятся :-( , весь, Запад Казахстана на газу ездит, а там люди не такие терпеливые как у нас.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 18:00
#8768
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Цитата:
Vit:
А есть мелкие, местные там и по 50. Ну

По моему на мелких не может быть дешевле
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13053
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 18:05
#8769
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Цитата:
111:
Есть. На них туфтовок топливо. Но для камазов, тракторов сойдёт. На уборку. Эти крокодилы любое топливо жрут)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 18:07
#8770
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Нам тоже бы надо, на кого то напасть и качать и качать оттуда все..
Все таки война очень прибыльная вещь..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 18:59
#8771
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Цитата:
111:
Нам тоже бы надо, на кого то напасть


Ну давайте, рассуждать: - на севере, Россия - вторая армия мира; на востоке, Китай - вторая экономика мира; на юге, родные, вековые братья - кыргизы; на западе - недавно откуда то внезапно взявшие братья-тюрки - турки.
Так, на кого ?? И во имя чего ??? У нас всё есть - нужны только ТОЛКОВОЕ и ЛЮБЯЩИЕ свою страну и народ - правительство - не такое продажное которое было все эти 30 лет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2567
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 20:32
#8772
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Посмотрел сейчас фильм Дойче Велле про город Купянск во время российской оккупации. Наверное все оккупации одинаковы. Очень тяжёлый фильм, даже не буду рекомендовать смотреть его. Такие простые суровые будни, сильно отличающиеся от наших
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 21:25
#8773
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Цитата:
ACROS:
У нас всё есть

Что например?
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