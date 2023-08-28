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Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47431
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 15:54
Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 28 августа, примерно в 14 часов, на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» возле поселка Герцено Карасуского района. Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 261
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 15:54
Как авария,так с участием этого минивэна. Водители альфрада думают,что они бессмертные?
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 16:03
Цитата:
Ну вот опять.
Люди берегите свою жизнь, не садитесь в эти бусы. Они в кредитах, там пацаны носятся без сна и отдыха. Только на поезде. Или вот я слышал Брунер открыл новый маршрут Костанай- Астана Уж лучше на большом автобусе спокойно доехать . Это будет безопасней.
Toyota Alphard выехал на полосу встречного
Ну вот опять.
Люди берегите свою жизнь, не садитесь в эти бусы. Они в кредитах, там пацаны носятся без сна и отдыха. Только на поезде. Или вот я слышал Брунер открыл новый маршрут Костанай- Астана Уж лучше на большом автобусе спокойно доехать . Это будет безопасней.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 69
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 17:12
Эти японские брички неплохо так прут, хорошо и легко управляются, раньше атп было, автостанции там за рулём лазов, пазов, икарусов и.т.д. сидели Крепкие, зрелые мужики, отвечали за автобус, пассажиров, несли ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, сейчас безработные ни за что не отвечающие ребята летают налегке, никому ничего не гарантируют, сами себе хозяева, контроля нет, все пущено на самотек
[Исправлено: ОГПУ, 28.08.2023 - 17:13]
[Исправлено: ОГПУ, 28.08.2023 - 17:13]
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 19:36
Цитата:
Снова авария и снова Альфард и снова у кого то из чиновников МВД давших разрешения на ввоз этих сваренных праворулек и собранных в гаражах конструкторов икается.
Главные виновники - это они, те кто в первую очередь отвечает за БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах и даёт разрешение на перевозку людей на этих потенциальных металических гробах.
Vit:
не садитесь в эти бусы.
не садитесь в эти бусы.
Снова авария и снова Альфард и снова у кого то из чиновников МВД давших разрешения на ввоз этих сваренных праворулек и собранных в гаражах конструкторов икается.
Главные виновники - это они, те кто в первую очередь отвечает за БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах и даёт разрешение на перевозку людей на этих потенциальных металических гробах.
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 20:17
Если судить по комментариям, то вся проблема в машинах. А прокладка между передним сиденьем и рулём - сам жертва машины...
Оригинальные выводы...
Оригинальные выводы...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1376
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 20:36
А что с водителем Toyota Alphard? Автомобиль конечно очень хороший..но вот с водителями проблема!
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 20:56
Цитата:
Эта прокладка знал на что идёт, но самое плохое - он практически вместе с продажными чиновниками: - УБИЙЦА ни в чём не повинных пассажиров.
Skeptic:
А прокладка между передним сиденьем и рулём - сам жертва
А прокладка между передним сиденьем и рулём - сам жертва
Эта прокладка знал на что идёт, но самое плохое - он практически вместе с продажными чиновниками: - УБИЙЦА ни в чём не повинных пассажиров.
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 21:15
Цитата:
...
Так машина виновата или прокладка?
ACROS:
...
Так машина виновата или прокладка?
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 21:34
Жизнь такая хрупкая. Человек ехал с Астаны наверно домой, и раз 1 секунда и нету его. ( говорят женщина)
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 21:35
Цитата:
Оба и чиновник разрешивший допуск эксплуатации этой машины.
Skeptic:
виновата или прокладка?
виновата или прокладка?
Оба и чиновник разрешивший допуск эксплуатации этой машины.
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