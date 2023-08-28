Отправлено: - 19:36

Vit:

не садитесь в эти бусы.

Цитата:Снова авария и снова Альфард и снова у кого то из чиновников МВД давших разрешения на ввоз этих сваренных праворулек и собранных в гаражах конструкторов икается.Главные виновники - это они, те кто в первую очередь отвечает за БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах и даёт разрешение на перевозку людей на этих потенциальных металических гробах.