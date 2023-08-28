Re: Кубок Костанайского полумарафона получат самые...

Отправлено: - 20:43

Цитата://И не пишите нам в комментариях: "Бегайте в степи за городом".//



А, вот как бывший КМС по бегу, и напишу: "...Бегайте за ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ за городом, среди КОРОВ и зелени и самое главное - среди СВЕЖЕГО ВОЗДУХА для наполняемости вашей крови КИСЛОРОДОМ..." - этот паренёк, в глазах которого видны деньги а не бег, наверное не совсем правильно понимает что такое профессиональный бег и ЗОЖ ( здоровый образ жизни),который как раз не совместим с беготней по ЗАГАЗОВАННЫМ и ПЫЛЬНЫМ городским улицам.

Это видать какая то коммерческая организация ( продажа сертификатов, платная регистрация и прочие коммерческие сделки), созданная под эгидой Всемирной легкоатлетической организации, под руководством олимпионика Себастьяна Коу, который, кстати, открестился от легендарной прыгуньи 21 века Елены Исембаевой, члену МОК, мировой рекорд которой ещё НИКТО не перепрыгнул, в силу западных коньюктурных соображении и политической трусости, не назвав её в числе 40 авторитетных легкоатлетов современности повлиявших на мировое развитие лёгкой атлетики.

Так что доверие к этой организации и всё что с ними связанное, у меня лично сразу- НИКАКОГО.

И как понять - экстремальная атлетика - в лёгкой атлетике нет такого понятия - это в основном - консервативный вид спорта, ведущий своё начало с легенд и мифов Древней Эллады.

Это название более подходит к другому экстриму - скалолазания, езда на горном велосипеде, альпинизм, водный байк и прочие современные атрибуты экстремалов.