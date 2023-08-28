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≡ Где в Костанае искать социальный хлеб - акимат дает адреса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47431
Где в Костанае искать социальный хлеб - акимат дает адреса
Отправлено: 28.08.23 - 19:24
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Информация прозвучала сегодня на аппаратном совещании. Речь шла в целом о сдерживании цен на продукты из списка социально значимых. В том числе о хлебе, 600-граммовая буханка которого выпекается из муки 1-го сорта и должна стоить 90 тенге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4553
Re: Где в Костанае искать социальный хлеб - акимат дает адреса
Отправлено: 28.08.23 - 19:24
#1
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Цитата://фонд берет муку себе в убыток//

Как понять себе в убыток ?? Государство и тем более те мельницы и пекарни задействованные в цепочке производства социального хлеба, НИКОГДА не работают себе в убыток. Я в этом так называемом убытке сомневаюсь, так же как и с ценой образования на льготную солярку и на автогаз.
В этом году, я так думаю, цена казахской пшеницы, у зернотрейдеров не будет выше 100 тенге за килограмм. А так как большинство мельниц используют контрабандную дешёвую пшеницу из России ( несмотря на запреты правительства, через продажных чиновников, российское зерно как поступало, так и поступает на мельницы), посмотрим какая сложиться цена на булку социального хлеба.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1376
Re: Где в Костанае искать социальный хлеб - акимат дает адреса
Отправлено: 28.08.23 - 20:39
#2
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Цитата:
Обычно разбирают его покупатели быстро. Те, для кого цена хлеба очень важна, знают, в какое время социальные буханки привозят в магазины

Источник:
Как раз таки нет! Всякие крохоборы скупают! Малоимущим надо давать на этот хлеб талоны
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