Re: Где в Костанае искать социальный хлеб - акимат дает адреса

Отправлено: - 19:24

Цитата://фонд берет муку себе в убыток//



Как понять себе в убыток ?? Государство и тем более те мельницы и пекарни задействованные в цепочке производства социального хлеба, НИКОГДА не работают себе в убыток. Я в этом так называемом убытке сомневаюсь, так же как и с ценой образования на льготную солярку и на автогаз.

В этом году, я так думаю, цена казахской пшеницы, у зернотрейдеров не будет выше 100 тенге за килограмм. А так как большинство мельниц используют контрабандную дешёвую пшеницу из России ( несмотря на запреты правительства, через продажных чиновников, российское зерно как поступало, так и поступает на мельницы), посмотрим какая сложиться цена на булку социального хлеба.