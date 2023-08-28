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≡ Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47431
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 15:54
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Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 28 августа, примерно в 14 часов, на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» возле поселка Герцено Карасуского района. Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
261
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 15:54
#1
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Как авария,так с участием этого минивэна. Водители альфрада думают,что они бессмертные?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13053
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 16:03
#2
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Цитата:
Toyota Alphard выехал на полосу встречного

Ну вот опять.
Люди берегите свою жизнь, не садитесь в эти бусы. Они в кредитах, там пацаны носятся без сна и отдыха. Только на поезде. Или вот я слышал Брунер открыл новый маршрут Костанай- Астана Уж лучше на большом автобусе спокойно доехать . Это будет безопасней.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
69
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 17:12
#3
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Эти японские брички неплохо так прут, хорошо и легко управляются, раньше атп было, автостанции там за рулём лазов, пазов, икарусов и.т.д. сидели Крепкие, зрелые мужики, отвечали за автобус, пассажиров, несли ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, сейчас безработные ни за что не отвечающие ребята летают налегке, никому ничего не гарантируют, сами себе хозяева, контроля нет, все пущено на самотек

[Исправлено: ОГПУ, 28.08.2023 - 17:13]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4553
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 19:36
#4
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Цитата:
Vit:
не садитесь в эти бусы.


Снова авария и снова Альфард и снова у кого то из чиновников МВД давших разрешения на ввоз этих сваренных праворулек и собранных в гаражах конструкторов икается.
Главные виновники - это они, те кто в первую очередь отвечает за БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах и даёт разрешение на перевозку людей на этих потенциальных металических гробах.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1009
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 20:17
#5
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Если судить по комментариям, то вся проблема в машинах. А прокладка между передним сиденьем и рулём - сам жертва машины...
Оригинальные выводы...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1376
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 20:36
#6
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А что с водителем Toyota Alphard? Автомобиль конечно очень хороший..но вот с водителями проблема!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4553
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 20:56
#7
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Цитата:
Skeptic:
А прокладка между передним сиденьем и рулём - сам жертва


Эта прокладка знал на что идёт, но самое плохое - он практически вместе с продажными чиновниками: - УБИЙЦА ни в чём не повинных пассажиров.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1009
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 21:15
#8
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Цитата:
ACROS:

...
Так машина виновата или прокладка?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13053
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 21:34
#9
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Жизнь такая хрупкая. Человек ехал с Астаны наверно домой, и раз 1 секунда и нету его. ( говорят женщина)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4553
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 21:35
#10
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Цитата:
Skeptic:
виновата или прокладка?


Оба и чиновник разрешивший допуск эксплуатации этой машины.
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