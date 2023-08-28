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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 14:58
Цитата:
Солярка дешевле чем у нас на заправках, даже дешевле чем выделяемая нам, якобы, льготная солярка - мне отписали по 283 тенге за литр.
Vit:
Солярка дешевле чем у нас на заправках, даже дешевле чем выделяемая нам, якобы, льготная солярка - мне отписали по 283 тенге за литр.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:07
Цитата:
работал в 1995 году, тогда они ещё университет не закончили. Да нет не могут жить родственники в старых хрущёвках. других у нас во дворе нет.
ACROS:
бывший акиматовский
бывший акиматовский
работал в 1995 году, тогда они ещё университет не закончили. Да нет не могут жить родственники в старых хрущёвках. других у нас во дворе нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:25
Цитата:
Выходит всё это бла-бла-бла казахских чиновников о том что у нас солярка дешёвая и россияне заправляют полные баки нашей соляркой и надо уравнять её по стоимости с российской - обыкновенный пизд...шь и очередной способ как набить свои карманы. Когда же ОНИ нажруться ??
В нефтегазовой стране, вот уже более месяца у нас в районе НЕТ автогаза. Что это - бестолковое планирование или грамотный развод населения, перед очередным поднятием цен на энергоносители ??
Vit:
Выходит всё это бла-бла-бла казахских чиновников о том что у нас солярка дешёвая и россияне заправляют полные баки нашей соляркой и надо уравнять её по стоимости с российской - обыкновенный пизд...шь и очередной способ как набить свои карманы. Когда же ОНИ нажруться ??
В нефтегазовой стране, вот уже более месяца у нас в районе НЕТ автогаза. Что это - бестолковое планирование или грамотный развод населения, перед очередным поднятием цен на энергоносители ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:30
Цитата:
Когда в такси работал на газу, периодически газ перед повышением цен пропадал. Когда люди начинают думать , что ладно по какой угодно цене , лишь бы был, тогда появляется
ACROS:
грамотный развод населения,
грамотный развод населения,
Когда в такси работал на газу, периодически газ перед повышением цен пропадал. Когда люди начинают думать , что ладно по какой угодно цене , лишь бы был, тогда появляется
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:46
Цитата:
Я про это и говорю: ".. не мытьём, так катанием..."
Им очевидно, как то мешает указ Токаева, изданный после известных январских событии - я так думаю.
saba:
Я про это и говорю: ".. не мытьём, так катанием..."
Им очевидно, как то мешает указ Токаева, изданный после известных январских событии - я так думаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 15:47
Цитата:
ACROS:Это я с фотал крутые АЗС . А есть мелкие, местные там и по 50. Ну оптом сами понимаете ещё дешевле и без всякой бумажной волокитой с этими субсидиями)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 16:20
Цитата:
Так они уже постоянно говорят, что продают ниже себестоимости.Договорятся , весь, Запад Казахстана на газу ездит, а там люди не такие терпеливые как у нас.
ACROS:
я так думаю.
я так думаю.
Так они уже постоянно говорят, что продают ниже себестоимости.Договорятся , весь, Запад Казахстана на газу ездит, а там люди не такие терпеливые как у нас.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 18:00
Цитата:
По моему на мелких не может быть дешевле
Vit:
А есть мелкие, местные там и по 50. Ну
А есть мелкие, местные там и по 50. Ну
По моему на мелких не может быть дешевле
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 18:05
Цитата:
111:Есть. На них туфтовок топливо. Но для камазов, тракторов сойдёт. На уборку. Эти крокодилы любое топливо жрут)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 18:07
Нам тоже бы надо, на кого то напасть и качать и качать оттуда все..
Все таки война очень прибыльная вещь..
Все таки война очень прибыльная вещь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 18:59
Цитата:
Ну давайте, рассуждать: - на севере, Россия - вторая армия мира; на востоке, Китай - вторая экономика мира; на юге, родные, вековые братья - кыргизы; на западе - недавно откуда то внезапно взявшие братья-тюрки - турки.
Так, на кого ?? И во имя чего ??? У нас всё есть - нужны только ТОЛКОВОЕ и ЛЮБЯЩИЕ свою страну и народ - правительство - не такое продажное которое было все эти 30 лет.
111:
Нам тоже бы надо, на кого то напасть
Нам тоже бы надо, на кого то напасть
Ну давайте, рассуждать: - на севере, Россия - вторая армия мира; на востоке, Китай - вторая экономика мира; на юге, родные, вековые братья - кыргизы; на западе - недавно откуда то внезапно взявшие братья-тюрки - турки.
Так, на кого ?? И во имя чего ??? У нас всё есть - нужны только ТОЛКОВОЕ и ЛЮБЯЩИЕ свою страну и народ - правительство - не такое продажное которое было все эти 30 лет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 20:32
Посмотрел сейчас фильм Дойче Велле про город Купянск во время российской оккупации. Наверное все оккупации одинаковы. Очень тяжёлый фильм, даже не буду рекомендовать смотреть его. Такие простые суровые будни, сильно отличающиеся от наших
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 18222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.08.23 - 21:25
Цитата:
Что например?
ACROS:
У нас всё есть
У нас всё есть
Что например?
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