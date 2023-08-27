Re: Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке...

Отправлено: - 17:07

Насчёт 3-х тысяч не знаю, но заместитель акима по социалке по должностным обязанностям отвечает за организацию народных гуляний, аким конечно отвечает за все, но есть профильные отделы, культура, внутренняя политика, могут ещё через сельский аппарат акима закупить такие услуги, работы, бог знает, там уже следствие, прокуроры разберутся