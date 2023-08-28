НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47429
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 15:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 28 августа, примерно в 14 часов, на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» возле поселка Герцено Карасуского района. Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.
Читать новость

О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
261
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 15:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как авария,так с участием этого минивэна. Водители альфрада думают,что они бессмертные?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13051
Re: Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с...
Отправлено: 28.08.23 - 16:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Toyota Alphard выехал на полосу встречного

Ну вот опять.
Люди берегите свою жизнь, не садитесь в эти бусы. Они в кредитах, там пацаны носятся без сна и отдыха. Только на поезде. Или вот я слышал Брунер открыл новый маршрут Костанай- Астана Уж лучше на большом автобусе спокойно доехать . Это будет безопасней.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
69
Пассажир легкового автомобиля сгорел при столкновении с грузовиком на трассе в Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 17:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти японские брички неплохо так прут, хорошо и легко управляются, раньше атп было, автостанции там за рулём лазов, пазов, икарусов и.т.д. сидели Крепкие, зрелые мужики, отвечали за автобус, пассажиров, несли ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, сейчас безработные ни за что не отвечающие ребята летают налегке, никому ничего не гарантируют, сами себе хозяева, контроля нет, все пущено на самотек

[Исправлено: ОГПУ, 28.08.2023 - 17:13]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS