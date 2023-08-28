Отправлено: - 16:03

Toyota Alphard выехал на полосу встречного

Цитата:Ну вот опять.Люди берегите свою жизнь, не садитесь в эти бусы. Они в кредитах, там пацаны носятся без сна и отдыха. Только на поезде. Или вот я слышал Брунер открыл новый маршрут Костанай- Астана Уж лучше на большом автобусе спокойно доехать . Это будет безопасней.