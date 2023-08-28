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≡ Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47428
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 12:36
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Сегодня, 28 августа, об этом на аппаратном совещании сказал аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. Он назвал решение компромиссным, так как по закону бизнес должен был бы освободить эту территорию даже раньше.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
67
Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...
Отправлено: 28.08.23 - 12:36
#1
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По наримановке видимо кто-то упорно держит гектар земли? Там торговых рядов действующих толком не осталось, больше шума, эхо 90-х, давно можно было там что-то другое поставить, сквер небольшой например
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3097
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 12:39
#2
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А что с обратной стороной рынка? Проезжую часть и тротуар улицы Шевчнко будут очищать от торговых палаток?

[Исправлено: юля елиссева, 28.08.2023 - 12:40]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
67
Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...
Отправлено: 28.08.23 - 12:41
#3
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Торговля на тротуаре вообще дикость, давно пора снести все незаконные постройки, когда по закону начнём жить?! Митингов боимся до абсурда, приручили, чуть что все кому не лень сход собирают и давай глотку рвать какие они несчастные и какой аким нехороший. Надоело уже, всех нужно понять и простить и пропустить
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1374
Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...
Отправлено: 28.08.23 - 13:21
#4
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Цитата:
пешеходы вдоль рядов по улице Победы должны передвигаться фактически по проезжей части... Мы решили дать время бизнесу до конца марта. За полгода с лишним, думаю, вполне можно найти другое место для работы.

Источник:
Не надо тягомотину тянуть!Необходимо волевым решением навести порядок с этим безобразием!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29568
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 13:36
#5
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Тяжело против себя то идти.
Не помню, кто Зеленый держит, но вроде как то эти на слуху

Цитата:
Учредитель ТОО "ФК "Тобол" - ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области». Оно же является держателем акций АО «СПК «Тобол».

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29568
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 13:45
#6
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Помню в 90х, якобы хозяева какого то большого рынка, якобы зеленого, когда я работал и бегал продавал бензин, мы были на обычной двойке с прицепом и нас дергали, эти миллиардеры уже тогда продавали бензовозами на трассах и к ним ни рэкет, ни налоговая никогда не подходила..
Навар адский тогда был у простых продаванов, а с бензовоза так вооще..
Но это были только слухи..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29568
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 13:50
#7
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Напомнило, когда зеленый рынок приносил миллиарды долларов, один брат сидел в налоговой, а другой был рэкетиром..
Во время было..
Сейчас у всех супермаркеты и торговые дома во многих городах Казахстана и России..
А что говорить о владельцах рынка..
Тэльман Исмаилов например, за короткое время он и его замы, крышующие и другие чиновники, стали миллиардерами..
А тут Зеленый цветет и пашет уже под 40 лет на кого то..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1267
Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...
Отправлено: 28.08.23 - 13:51
#8
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Цитата:
юля елиссева:
тротуар улицы Шевчнко

Там вроде сумел земельку вымутить профессор ;-) В центре города и посреди проезжей части базар. Дикость,но у нас бывает :lol: А ведь несложно найти решение кем подписано и отдать под суд. Оч легко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29568
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 13:56
#9
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У нас докопались до обычной насосной во дворе, которая приносит пользу людям, почему мы ее накрываем и траванули гаск, а там хоть бы хны, дороги, пешеходку, тротуары, все забрали, настроили там чего то и хоть бы кто то там это хоть когда то остановил, нет же..
Это вот как с депутатом миллиардером мы боремся, но уже где то год, наконец то начало решаться хоть что то.
Сколько судов прошли.
А там на присоске в миллиарды ойро сколько их сидят?
Даже тротуар отбить сам акимат у них не может..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29568
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 14:00
#10
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Ну в принципе вот



Это ж надо как бояться их сегодня убрать и перекласть это на март или апрель, чтобы там при любом раскладе давили официально людей?
Где проход то для пешеходов?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4546
Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...
Отправлено: 28.08.23 - 14:42
#11
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Цитата:
ОГПУ:
можно было там что-то другое поставить


Наверное, под высотку отдадут: - со школы, или сквера что будешь иметь- один головняк - а с коммерческого жилья, типа "бизнес-класса", можно хорошо навариться.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4546
Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...
Отправлено: 28.08.23 - 14:45
#12
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Цитата:
111:
раскладе давили официально людей?


Вроде сколько он существует, и за это время ни ОДНОГО человека не задавили - там одностороннее движение и подряд стоят знаки "пешеходный переход".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29568
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 14:51
#13
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Цитата:
ACROS:
Вроде сколько он существует, и за это время ни ОДНОГО человека не

Ну вот мы там, шли несколько раз, потому что элементарно негде, по проезжей части.
Да, там небольшой отрезок, но опасность ведь вразы больше.
Да, чувствуя опасность, надо везде пятиться на 360.
Но спокойно пройдешь?
Кстати там автобусы как гоняют или ездят только с одной стороны?

[Исправлено: 111, 28.08.2023 - 14:52]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4546
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 15:30
#14
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Цитата:
111:
автобусы как гоняют


Вроде автобусам можно в обоих направлениях.
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