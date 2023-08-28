Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 12:36
Сегодня, 28 августа, об этом на аппаратном совещании сказал аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. Он назвал решение компромиссным, так как по закону бизнес должен был бы освободить эту территорию даже раньше. Читать новость
По наримановке видимо кто-то упорно держит гектар земли? Там торговых рядов действующих толком не осталось, больше шума, эхо 90-х, давно можно было там что-то другое поставить, сквер небольшой например
Торговля на тротуаре вообще дикость, давно пора снести все незаконные постройки, когда по закону начнём жить?! Митингов боимся до абсурда, приручили, чуть что все кому не лень сход собирают и давай глотку рвать какие они несчастные и какой аким нехороший. Надоело уже, всех нужно понять и простить и пропустить
пешеходы вдоль рядов по улице Победы должны передвигаться фактически по проезжей части... Мы решили дать время бизнесу до конца марта. За полгода с лишним, думаю, вполне можно найти другое место для работы.
Помню в 90х, якобы хозяева какого то большого рынка, якобы зеленого, когда я работал и бегал продавал бензин, мы были на обычной двойке с прицепом и нас дергали, эти миллиардеры уже тогда продавали бензовозами на трассах и к ним ни рэкет, ни налоговая никогда не подходила.. Навар адский тогда был у простых продаванов, а с бензовоза так вооще.. Но это были только слухи..
Напомнило, когда зеленый рынок приносил миллиарды долларов, один брат сидел в налоговой, а другой был рэкетиром.. Во время было.. Сейчас у всех супермаркеты и торговые дома во многих городах Казахстана и России.. А что говорить о владельцах рынка.. Тэльман Исмаилов например, за короткое время он и его замы, крышующие и другие чиновники, стали миллиардерами.. А тут Зеленый цветет и пашет уже под 40 лет на кого то..
У нас докопались до обычной насосной во дворе, которая приносит пользу людям, почему мы ее накрываем и траванули гаск, а там хоть бы хны, дороги, пешеходку, тротуары, все забрали, настроили там чего то и хоть бы кто то там это хоть когда то остановил, нет же.. Это вот как с депутатом миллиардером мы боремся, но уже где то год, наконец то начало решаться хоть что то. Сколько судов прошли. А там на присоске в миллиарды ойро сколько их сидят? Даже тротуар отбить сам акимат у них не может..
ACROS: Вроде сколько он существует, и за это время ни ОДНОГО человека не
Ну вот мы там, шли несколько раз, потому что элементарно негде, по проезжей части. Да, там небольшой отрезок, но опасность ведь вразы больше. Да, чувствуя опасность, надо везде пятиться на 360. Но спокойно пройдешь? Кстати там автобусы как гоняют или ездят только с одной стороны?
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