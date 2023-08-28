Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года

Отправлено: - 13:56

У нас докопались до обычной насосной во дворе, которая приносит пользу людям, почему мы ее накрываем и траванули гаск, а там хоть бы хны, дороги, пешеходку, тротуары, все забрали, настроили там чего то и хоть бы кто то там это хоть когда то остановил, нет же..

Это вот как с депутатом миллиардером мы боремся, но уже где то год, наконец то начало решаться хоть что то.

Сколько судов прошли.

А там на присоске в миллиарды ойро сколько их сидят?

Даже тротуар отбить сам акимат у них не может..