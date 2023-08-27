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≡ Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47428
Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке Костанайской области
Отправлено: 27.08.23 - 15:02
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25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка, приуроченная ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8193
Re: Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке...
Отправлено: 27.08.23 - 15:02
#1
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Опять перепечатка ?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
67
Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке Костанайской области
Отправлено: 27.08.23 - 15:46
#2
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Организатор кто, акимат? Нанимали кого-то или сами делали?

[Исправлено: ОГПУ, 27.08.2023 - 22:42]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1007
Re: Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке...
Отправлено: 27.08.23 - 17:05
#3
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Последствия тупого обезьянничанья. Самое бессмысленное "развлечение".
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
67
Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке Костанайской области
Отправлено: 27.08.23 - 20:58
#4
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Взрослые мужчины и женщины наделенные полномочиями обязаны взвешивать свои решения, думать о последствиях, учитывая бесконечные маратории на проверки бизнеса, ДУМАТЬ головой при планировании и организации всякого рода мероприятий, а не полагаться на добросовестность подрядчиков

[Исправлено: ОГПУ, 27.08.2023 - 23:51]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
67
Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 11:32
#5
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Конфликта интересов как бы не возникло, районы сейчас скукожились людей мало, муж может работать в полиции, жена в акимате, и.т.д. самые неожиданные комбинации родственных и иных связей возможны

[Исправлено: ОГПУ, 28.08.2023 - 12:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29568
Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке Костанайской области
Отправлено: 28.08.23 - 14:56
#6
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Цитата:
ОГПУ:
муж может работать в полиции, жена в акимате,

Точняк!
Там больше работы нет.
3 тысячи женщин работают в акимате и 3 тысячи мужчин работают в полиции..
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