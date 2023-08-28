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Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
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