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≡ Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47427
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 12:36
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Сегодня, 28 августа, об этом на аппаратном совещании сказал аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. Он назвал решение компромиссным, так как по закону бизнес должен был бы освободить эту территорию даже раньше.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
67
Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...
Отправлено: 28.08.23 - 12:36
#1
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По наримановке видимо кто-то упорно держит гектар земли? Там торговых рядов действующих толком не осталось, больше шума, эхо 90-х, давно можно было там что-то другое поставить, сквер небольшой например
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3097
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 12:39
#2
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А что с обратной стороной рынка? Проезжую часть и тротуар улицы Шевчнко будут очищать от торговых палаток?

[Исправлено: юля елиссева, 28.08.2023 - 12:40]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
67
Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...
Отправлено: 28.08.23 - 12:41
#3
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Торговля на тротуаре вообще дикость, давно пора снести все незаконные постройки, когда по закону начнём жить?! Митингов боимся до абсурда, приручили, чуть что все кому не лень сход собирают и давай глотку рвать какие они несчастные и какой аким нехороший. Надоело уже, всех нужно понять и простить и пропустить
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1373
Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны освободить к апрелю 2024 года
Отправлено: 28.08.23 - 13:21
#4
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