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≡ Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана закончился бой в США
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47427
Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана закончился бой в США
Отправлено: 27.08.23 - 19:30
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Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) выступил на вечере бокса в Талсе. Он провел бой с нигерийцем Эфе Аджагбой, и этот поединок стал для казахстанца самым большим в его карьере на данный момент.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29554
Re: Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана...
Отправлено: 27.08.23 - 19:30
#1
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Деньжат наверно решил срубить..
Или решили..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4540
Re: Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана...
Отправлено: 27.08.23 - 22:19
#2
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Цитата:
111:
решил срубить


Они же профи: - бъются за деньги.
Он же вроде костанайский ?7
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3097
Re: Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана...
Отправлено: 28.08.23 - 08:30
#3
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Цитата:
ACROS:
Он же вроде костанайский ?

Сначала аркалыкский, потом кустанайский.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3097
Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана закончился бой в США
Отправлено: 28.08.23 - 08:33
#4
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мда.. вот что значит долгое время колотить мешков. Как только появился реально сильный боец, сразу стало видно что Жан бой не выгребает. Вот только раз за разом бить сопернику по яйкам от того что ты ничего другого не можешь ему на ринге противопоставить? Грязный бой со стороны Жана. Вполне заслуженная дисквалификация.

[Исправлено: юля елиссева, 28.08.2023 - 08:34]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1271
Re: Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана...
Отправлено: 28.08.23 - 12:38
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Вот только раз за разом бить сопернику по яйкам от того что ты ничего другого не можешь ему на ринге противопоставить?

А бой смотрели? Сколько раз по "яйкам" получил Жан? Только рефери почему-то этого не заметил вообще. Поэтому тут вопрос кто
Цитата:
111:
Деньжат наверно решил срубить..


Это как бой Дюбуа с Усиком) очень похоже)
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