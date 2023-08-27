Отправлено: - 12:38

юля елиссева:

Вот только раз за разом бить сопернику по яйкам от того что ты ничего другого не можешь ему на ринге противопоставить?

111:

Деньжат наверно решил срубить..

Цитата:А бой смотрели? Сколько раз по "яйкам" получил Жан? Только рефери почему-то этого не заметил вообще. Поэтому тут вопрос ктоЦитата:Это как бой Дюбуа с Усиком) очень похоже)