Re: Тротуар около Центрального рынка в Костанае торгующие должны...

Отправлено: - 12:41

Торговля на тротуаре вообще дикость, давно пора снести все незаконные постройки, когда по закону начнём жить?! Митингов боимся до абсурда, приручили, чуть что все кому не лень сход собирают и давай глотку рвать какие они несчастные и какой аким нехороший. Надоело уже, всех нужно понять и простить и пропустить