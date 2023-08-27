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≡ Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47427
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
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Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18219
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:16
#60
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Цитата:
abaika95:
ад канадца языковой вопрос) ирония судьбы)

Язык языку - рознь ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18219
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:20
#61
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Цитата:
abaika95:
попросил продублировать наименование продукции на двух языках макс посчитал это личным оскорблением

Оскорблением целой отрасли)) в АйТи, так уж заведено, все на английском ;-) :lol: любая локализация снижает планку уровня доступа, клуб перестает быть элитарным. ;-) 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18219
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:31
#62
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Цитата:
abaika95:
и вот все 20 лет пишет оттуда на казахстанский форум как он любит русский язык и россию)))


Я вас уже 20 лет раздражаю? А как будто вчера начал :lol:

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13049
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:35
#63
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То что в Канаде уровень жизни выше нашего мы и так знали. Только вот профессор самое главное не сказал. Зачем он туда летал? Двоем с сыном посмотреть водопад? Сомневаюсь. Похоже наша интелегенция начала отправлять своих детей за океан из благополучного Казахстана?

[Исправлено: Vit, 28.08.2023 - 11:12]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18219
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:37
#64
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Цитата:
Vit:
Зачем он туда летал?

Хороший ворос ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4540
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 12:44
#65
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Цитата:
Козлов я:
интересно написано

Цитата:
таноми52:
отличный русский


Он в мою бытность парторгом совхоза, работал в обкоме партии - руководителем лекторской группы при Доме политпросвещения. Умел грамотно говорить. Несколько раз был у меня в совхозе. Приятно было с ним беседовать. Сейчас таких специалистов его уровне, как я наблюдаю, в областном акимате нет. Родом, вроде из Наурзумского района.
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