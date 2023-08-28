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≡ Старая сказка. Волчонок кричал: Люди, люди, но ему никто не поверил.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47426
Старая сказка. Волчонок кричал: Люди, люди, но ему никто не поверил.
Отправлено: 28.08.23 - 10:01
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Уже почти год прошёл лесных пожаров Аманкарагае. Выводы были сделаны, виновные были установлены, согласно свидетельским показаниям господина Чуковского: лисички взяли спички. И вот красный петух добрался до Наурзумского заповедника.

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13862
Re: Старая сказка. Волчонок кричал: Люди, люди, но ему никто не...
Отправлено: 28.08.23 - 10:01
#1
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Цитата:
начальник - чей то родственник

Источник:


а вот это самый страшный косяк на земле
иметь родсвтенников если ты начальник
надо законодательно уже ввести норму
что как только тебя повышают, убивать всю твою родню чтобы у тебя небыло родственников
а то подчиненные с кучей родни не одобрительно смотрят на это
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4539
Re: Старая сказка. Волчонок кричал: Люди, люди, но ему никто не...
Отправлено: 28.08.23 - 10:20
#2
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Цитата:
abaika95:
подчиненные с кучей родни не одобрительно смотрят


"..Жениться надо на сироте..." - А.Миронов ( к/ф "Берегись автомобиля")
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Re: Старая сказка. Волчонок кричал: Люди, люди, но ему никто не...
Отправлено: 28.08.23 - 10:52
#3
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Цитата:
Если ударит молния и начнется пожар, сразу не определят, так как нет башен Рожновского (вышка для слежения за пожарами), ни круглосуточного патрулирования квадракоптером.

А вот это все сколько стоило? ))
Цитата:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя правления АО «Қазақстан Ғарыш сапары» Оскен Тойшибеков сообщил, что в стране есть четыре спутника, следящих за лесными и полевыми пожарами из космоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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