Отправлено: - 09:56

maxsaf:

А здесь я так, поугарать с идиотизма, да инфлюенсера пнуть, время от времени

Цитата:ну дык тебе рассказать то особо нечегоживешь бедную канадскую жизнь в деревнесис. админ в школе, супруга воспиталка в детском саду для русскихдом-работа,дом-работа,дом-работаединственное развлечение для всей семьи это заход на Костанайский форум позлорадствоватьда и то детям это наверняка не интересно, они уже полноценной канадской жизнью живутэто у тебя комплексы и обида на "прошлую" жизнь осталасьабсолютно бесполезный персонаж на форуме стал уровня "не земляка"серый волк хоть по мусоркам в питере лазил, и остановки в дубне фоткал, рассказывал как ему хорошо там живется и хорошо что он из казахстана убежала тебе рассказать и нечеговот и остается читать рассказы костанайских профессоров посетивших канадухоть пишут интересно)