НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47426
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:08
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Скучно у вас там.

Поэтому здесь, на сайте и развлекаюсь. Лучше любого похода в цирк :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:24
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Блин но 100 баксов в сутки это жесть.

Это для приезжих видимо. А так там за 75CAD в сутки можно запросто снять двухкомнатную (с одной спальней). Просто съем на длительный срок - с рекомендациями, с договором. Поэтому им так дорого и вышло.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:32
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Выделишь какую нибудь раскладушку на веранде)

Купишь за 50$ палатку, поставишь в центре города, в лучшем месте, напишешь плакат - "Верните долг Инуитам" - и тебе ещё денег подгонят, на представительские расходы :lol: 8-).
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:33
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
парень из Западной Украины, назвавшийся Алексеем. По его словам, за смену зарабатывает до 200 долларов, которых еле-еле хватает, чтобы свести концы с концами.

Зато живой...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4539
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 08:59
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
его же собственной табличке


Он же и написал: - один и тот же товар,в разных магазинах стоит по разному.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2562
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 09:08
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
белый хлеб, белый сахар и белую соль.

Расист, толерантнее нужно быть.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 09:21
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Расист

Настолько, что у меня даже унитаз белый 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 09:22
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Он же и написал: - один и тот же товар,в разных магазинах стоит по разному.

Ну это да, чисто канадская фишка, супер уникальная, нигде в мире ещё до такого не додумались :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2562
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 09:36
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
унитаз белый

Хотел поинтересоваться в рамках самообразования, как у Вас получается обойти правила форума, что у Вас даже прозвища проходят? Я немного решил поиронизировать над словесной кашей в одном комментарии. как меня немедленно удалили.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13862
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 09:56
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А здесь я так, поугарать с идиотизма, да инфлюенсера пнуть, время от времени

ну дык тебе рассказать то особо нечего
живешь бедную канадскую жизнь в деревне
сис. админ в школе, супруга воспиталка в детском саду для русских
дом-работа,дом-работа,дом-работа
единственное развлечение для всей семьи это заход на Костанайский форум позлорадствовать
да и то детям это наверняка не интересно, они уже полноценной канадской жизнью живут
это у тебя комплексы и обида на "прошлую" жизнь осталась
абсолютно бесполезный персонаж на форуме стал уровня "не земляка"
серый волк хоть по мусоркам в питере лазил, и остановки в дубне фоткал, рассказывал как ему хорошо там живется и хорошо что он из казахстана убежал
а тебе рассказать и нечего
вот и остается читать рассказы костанайских профессоров посетивших канаду
хоть пишут интересно)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4539
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 10:22
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
обида на "прошлую" жизнь


А, на что и на кого у "них" обида?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 10:35
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну дык тебе рассказать то особо нечего живешь бедную канадскую жизнь в деревне

Зато без языковых патрулей 8-) :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 10:43
#57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
это у тебя комплексы и обида на "прошлую" жизнь осталась

В Канаде с меня за такой психоанализ сто тыщ миллионов содрали бы, а здесь - бесплатно, супер-профессионально. Аж жалко, что такой талант тут пропадает :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18215
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 10:46
#58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
рассказывал как ему хорошо там живется и хорошо что он из казахстана убежал а тебе рассказать и нечего

А зачем очевидные вещи повторять :lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13862
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:03
#59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А, на что и на кого у "них" обида?

в далеком 2000ом году
макса владельца маленького магазинчика электроники, акимат попросил продублировать наименование продукции на двух языках
макс посчитал это личным оскорблением
собрал вещи и улетел.......на историческую родину в канаду
и вот все 20 лет пишет оттуда на казахстанский форум как он любит русский язык и россию)))
не надо тут быть психологом чтобы понять очевидное))))

Цитата:
maxsaf:
Зато без языковых патрулей

ад канадца
языковой вопрос)
ирония судьбы)
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: drakon, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS