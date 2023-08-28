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Если ударит молния и начнется пожар, сразу не определят, так как нет башен Рожновского (вышка для слежения за пожарами), ни круглосуточного патрулирования квадракоптером.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя правления АО «Қазақстан Ғарыш сапары» Оскен Тойшибеков сообщил, что в стране есть четыре спутника, следящих за лесными и полевыми пожарами из космоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цитата:А вот это все сколько стоило? ))Цитата: