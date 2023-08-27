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Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47426
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:08
Цитата:
Поэтому здесь, на сайте и развлекаюсь. Лучше любого похода в цирк
Vit:
Скучно у вас там.
Скучно у вас там.
Поэтому здесь, на сайте и развлекаюсь. Лучше любого похода в цирк
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:24
Цитата:
Это для приезжих видимо. А так там за 75CAD в сутки можно запросто снять двухкомнатную (с одной спальней). Просто съем на длительный срок - с рекомендациями, с договором. Поэтому им так дорого и вышло.
Vit:
Блин но 100 баксов в сутки это жесть.
Блин но 100 баксов в сутки это жесть.
Это для приезжих видимо. А так там за 75CAD в сутки можно запросто снять двухкомнатную (с одной спальней). Просто съем на длительный срок - с рекомендациями, с договором. Поэтому им так дорого и вышло.
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:32
Цитата:
Купишь за 50$ палатку, поставишь в центре города, в лучшем месте, напишешь плакат - "Верните долг Инуитам" - и тебе ещё денег подгонят, на представительские расходы .
Vit:
Выделишь какую нибудь раскладушку на веранде)
Выделишь какую нибудь раскладушку на веранде)
Купишь за 50$ палатку, поставишь в центре города, в лучшем месте, напишешь плакат - "Верните долг Инуитам" - и тебе ещё денег подгонят, на представительские расходы .
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:33
Цитата:
Зато живой...
парень из Западной Украины, назвавшийся Алексеем. По его словам, за смену зарабатывает до 200 долларов, которых еле-еле хватает, чтобы свести концы с концами.
Зато живой...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4539
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 08:59
Цитата:
Он же и написал: - один и тот же товар,в разных магазинах стоит по разному.
maxsaf:
его же собственной табличке
его же собственной табличке
Он же и написал: - один и тот же товар,в разных магазинах стоит по разному.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2562
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 09:08
Цитата:
Расист, толерантнее нужно быть.
maxsaf:
белый хлеб, белый сахар и белую соль.
белый хлеб, белый сахар и белую соль.
Расист, толерантнее нужно быть.
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 09:21
Цитата:
Настолько, что у меня даже унитаз белый
saba:
Расист
Расист
Настолько, что у меня даже унитаз белый
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 09:22
Цитата:
Ну это да, чисто канадская фишка, супер уникальная, нигде в мире ещё до такого не додумались
ACROS:
Он же и написал: - один и тот же товар,в разных магазинах стоит по разному.
Он же и написал: - один и тот же товар,в разных магазинах стоит по разному.
Ну это да, чисто канадская фишка, супер уникальная, нигде в мире ещё до такого не додумались
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2562
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 09:36
Цитата:
Хотел поинтересоваться в рамках самообразования, как у Вас получается обойти правила форума, что у Вас даже прозвища проходят? Я немного решил поиронизировать над словесной кашей в одном комментарии. как меня немедленно удалили.
maxsaf:
унитаз белый
унитаз белый
Хотел поинтересоваться в рамках самообразования, как у Вас получается обойти правила форума, что у Вас даже прозвища проходят? Я немного решил поиронизировать над словесной кашей в одном комментарии. как меня немедленно удалили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13862
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 09:56
Цитата:
ну дык тебе рассказать то особо нечего
живешь бедную канадскую жизнь в деревне
сис. админ в школе, супруга воспиталка в детском саду для русских
дом-работа,дом-работа,дом-работа
единственное развлечение для всей семьи это заход на Костанайский форум позлорадствовать
да и то детям это наверняка не интересно, они уже полноценной канадской жизнью живут
это у тебя комплексы и обида на "прошлую" жизнь осталась
абсолютно бесполезный персонаж на форуме стал уровня "не земляка"
серый волк хоть по мусоркам в питере лазил, и остановки в дубне фоткал, рассказывал как ему хорошо там живется и хорошо что он из казахстана убежал
а тебе рассказать и нечего
вот и остается читать рассказы костанайских профессоров посетивших канаду
хоть пишут интересно)
maxsaf:
А здесь я так, поугарать с идиотизма, да инфлюенсера пнуть, время от времени
А здесь я так, поугарать с идиотизма, да инфлюенсера пнуть, время от времени
ну дык тебе рассказать то особо нечего
живешь бедную канадскую жизнь в деревне
сис. админ в школе, супруга воспиталка в детском саду для русских
дом-работа,дом-работа,дом-работа
единственное развлечение для всей семьи это заход на Костанайский форум позлорадствовать
да и то детям это наверняка не интересно, они уже полноценной канадской жизнью живут
это у тебя комплексы и обида на "прошлую" жизнь осталась
абсолютно бесполезный персонаж на форуме стал уровня "не земляка"
серый волк хоть по мусоркам в питере лазил, и остановки в дубне фоткал, рассказывал как ему хорошо там живется и хорошо что он из казахстана убежал
а тебе рассказать и нечего
вот и остается читать рассказы костанайских профессоров посетивших канаду
хоть пишут интересно)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4539
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 10:22
Цитата:
А, на что и на кого у "них" обида?
abaika95:
обида на "прошлую" жизнь
обида на "прошлую" жизнь
А, на что и на кого у "них" обида?
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 10:35
Цитата:
Зато без языковых патрулей
abaika95:
ну дык тебе рассказать то особо нечего живешь бедную канадскую жизнь в деревне
ну дык тебе рассказать то особо нечего живешь бедную канадскую жизнь в деревне
Зато без языковых патрулей
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 10:43
Цитата:
В Канаде с меня за такой психоанализ сто тыщ миллионов содрали бы, а здесь - бесплатно, супер-профессионально. Аж жалко, что такой талант тут пропадает
abaika95:
это у тебя комплексы и обида на "прошлую" жизнь осталась
это у тебя комплексы и обида на "прошлую" жизнь осталась
В Канаде с меня за такой психоанализ сто тыщ миллионов содрали бы, а здесь - бесплатно, супер-профессионально. Аж жалко, что такой талант тут пропадает
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 10:46
Цитата:
А зачем очевидные вещи повторять
abaika95:
рассказывал как ему хорошо там живется и хорошо что он из казахстана убежал а тебе рассказать и нечего
рассказывал как ему хорошо там живется и хорошо что он из казахстана убежал а тебе рассказать и нечего
А зачем очевидные вещи повторять
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13862
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:03
Цитата:
в далеком 2000ом году
макса владельца маленького магазинчика электроники, акимат попросил продублировать наименование продукции на двух языках
макс посчитал это личным оскорблением
собрал вещи и улетел.......на историческую родину в канаду
и вот все 20 лет пишет оттуда на казахстанский форум как он любит русский язык и россию)))
не надо тут быть психологом чтобы понять очевидное))))
Цитата:
ад канадца
языковой вопрос)
ирония судьбы)
ACROS:
А, на что и на кого у "них" обида?
А, на что и на кого у "них" обида?
в далеком 2000ом году
макса владельца маленького магазинчика электроники, акимат попросил продублировать наименование продукции на двух языках
макс посчитал это личным оскорблением
собрал вещи и улетел.......на историческую родину в канаду
и вот все 20 лет пишет оттуда на казахстанский форум как он любит русский язык и россию)))
не надо тут быть психологом чтобы понять очевидное))))
Цитата:
maxsaf:
Зато без языковых патрулей
Зато без языковых патрулей
ад канадца
языковой вопрос)
ирония судьбы)
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