Отправлено: - 06:24

Vit:

Блин но 100 баксов в сутки это жесть.

Цитата:Это для приезжих видимо. А так там за 75CAD в сутки можно запросто снять двухкомнатную (с одной спальней). Просто съем на длительный срок - с рекомендациями, с договором. Поэтому им так дорого и вышло.