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≡ Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47425
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
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Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18207
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:08
#45
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Цитата:
Vit:
Скучно у вас там.

Поэтому здесь, на сайте и развлекаюсь. Лучше любого похода в цирк :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18207
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:24
#46
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Цитата:
Vit:
Блин но 100 баксов в сутки это жесть.

Это для приезжих видимо. А так там за 75CAD в сутки можно запросто снять двухкомнатную (с одной спальней). Просто съем на длительный срок - с рекомендациями, с договором. Поэтому им так дорого и вышло.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18207
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:32
#47
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Цитата:
Vit:
Выделишь какую нибудь раскладушку на веранде)

Купишь за 50$ палатку, поставишь в центре города, в лучшем месте, напишешь плакат - "Верните долг Инуитам" - и тебе ещё денег подгонят, на представительские расходы :lol: 8-).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18207
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 06:33
#48
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Цитата:
парень из Западной Украины, назвавшийся Алексеем. По его словам, за смену зарабатывает до 200 долларов, которых еле-еле хватает, чтобы свести концы с концами.

Зато живой...
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