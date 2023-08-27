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≡ Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47425
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
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Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:36
#30
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Цитата:
Здесь предпочитают серые сорта хлеба, коричневый сахар и розовую соль, опасаясь хлорки, которой их якобы отбеливают.

Мы всегда берём белый хлеб, белый сахар и белую соль. Тоже странный вывод
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4536
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:38
#31
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Цитата:
maxsaf:
водка Альберта 24, абсолют вроде 27.


Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:41
#32
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Цитата:
Именных улиц не встречал, за исключением имен британских королев Виктории и Шарлотты.

Все правильно, чтобы не переименовывать каждые несколько лет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:42
#33
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Цитата:
ACROS:
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую

Не, я никакую не употребляю. Если для вас уже абсолют - самопал, то изаините
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:49
#34
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Цитата:
Африканцы и индусы, по сравнению с другими народами, легко адаптируются в Канаде. Они, долгое время находясь под колониальным игом Великобритании, по необходимости овладели английским языком.

Как, собственно и казахи в РФ, захотел - на учебу поехал, захотел - на работу, или ПМЖ. Скоро эта лавочка закроется ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13048
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 23:13
#35
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Цитата:
В Канаде действует специальная программа по привлечению украинцев, наподобие программы для оралманов (кандасов) в Казахстане.
Программа может и есть. Только она не работает. Зеленский запретил уезжать из страны мужчинам старше 16 лет, приказано всем умерать. . Границы закрыты. А какая мать поедет одна бросив сына.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 23:28
#36
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Цитата:
«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Перефразируя слова известной песни, честно признаюсь «Хороша страна Канада, но Казахстан для меня - лучше всех!»

Ну так надо было в Саскачеван или в Манитобу ехать, степь один в один как в КЗ :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 23:30
#37
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Цитата:
Vit:
Программа может и есть. Только она не работает. Зеленский запретил уезжать из страны мужчинам старше 16 лет, приказано всем умерать. . Границы закрыты. А какая мать поедет одна бросив сына.

Украиночки то приезжают ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 23:32
#38
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Цитата:
ACROS:
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую.

В его же собственной табличке значится 23
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 23:43
#39
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Цитата:
Vit:
Блин но 100 баксов в сутки это жесть

Вит, не так страшен чёрт как его малюют. У профессора в тексте одна цена на водку, а в табличке совсем другая.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 23:51
#40
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Профессор пишет в табличке, что молоко 5$ за литр. Ну можно наверное и за 50$ найти, при желании. Но мы люди не гордые, можем и в Волмарт за молоком сходить. И что мы там видим?

Цена за 4 литра:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 00:01
#41
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Яблоки, кг 5$ - приезжайте, бесплатно отдам, хоть все :lol:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 00:08
#42
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Макароны по 4$ за пол-кило. Вкусные наверное слишком :lol:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18203
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 00:10
#43
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Профессор такие цены рисует, чтобы вам к нам не слишком-то и хотелось. За что ему отдельная благодарность :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13048
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 00:39
#44
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Цитата:
maxsaf: чтобы вам к нам не слишком-то и хотелось
Скучно у вас там. Памятники не сносят, улицы и города не переименовывают. Языковые патрули не ходят. Алфавиты по десять вариантов в год не выпускают. Ну и Че там у вас делать?
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